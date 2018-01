Vollbremsung eines IC

Am Bahnhof in Hürth ist eine Frau auf die Gleise gesprungen.

Hürth. In Hürth ist am Montag eine Frau auf die Gleise gesprungen, weswegen ein IC eine Schnellbremsung einleiten musste. Zahlreiche Züge waren in der Folge verspätet.

Von Laszlo Scheuch, 23.01.2018

Nur knapp ist eine Frau am Montag am Bahnhof Hürth-Kalscheuren einem schweren Unfall entgangen. Wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte, war die 35-Jährige gegen 16 Uhr ins Gleisbett geklettert, um Dokumente aufzusammeln, die ihr zuvor in dieses gefallen waren. Der Fahrer eines mit 160 Stundenkilometern anrauschenden ICs ließ sofort einen Warnpfiff ertönen und leitete eine Vollbremsung ein. Der Lokführer kam mit dem Schrecken davon, als er feststellte, dass sich die Frau unverletzt am Bahnsteig befand. Offenbar gelang es ihr, sich in letzter Sekunde in Sicherheit zu bringen.

Der Beinahe-Unfall hatte große Auswirkungen auf den Bahnverkehr. 16 Züge erreichten ihr Ziel nach Angaben der Bundespolizei mit insgesamt 246 Minuten Verspätung. Gegen die 35-Jährige stellten die Beamten eine Strafanzeige. Die Frau muss zudem damit rechnen, dass die Deutsche Bahn Schadensersatzforderungen stellen wird.

Die Bundespolizei weist im Zusammenhang mit dem Vorfall eindringlich daraufhin, dass das Betreten des Gleisbettes verboten ist.