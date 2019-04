Remscheider Straße in Köln

Köln. Wegen "Streitigkeiten" rammte eine Kölnerin mit einem geliehenen Porsche ein anderes Auto in Köln-Kalk. Als dieses zum Stillstand kam, griff sie die Fahrerin und deren Beifahrer mit einem Skalpell an.

Von Jill Mylonas, 26.04.2019

Zu einem vermutlich absichtlichen Unfall ist es am Donnerstagabend in Köln-Kalk gekommen. Wie die Polizei Köln mitteilt, soll eine 40-jährige Kölnerin einer 39-jährigen Frau und deren 41-jährigen Beifahrer um 19 Uhr in der Remscheider Straße aufgelauert haben. Dann rammte die Kölnerin, die mit einem geliehenen Porsche unterwegs war, den Seat der 39-Jährigen zweimal von hinten. Diese verlor dabei die Kontrolle über ihr Auto, touchierte am linken Fahrbahnrand sieben Autos, vier Fahrräder, drei Motorräder sowie einen Anhänger und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen.

Die 40-Jährige stoppte und griff die 39-Jährige sowie ihren Beifahrer mit einem Skalpell an. Dabei fügte sie beiden Schnittwunden zu, die in einem Krankenhaus behandelt wurden.

Sowohl der Porsche als auch der Seat gehören der 39-Jährigen. Hintergrund der Attacke sind laut Polizei nach ersten Aussagen "Steitigkeiten" zwischen den beiden Frauen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die Angreiferin nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Polizisten stellten beide Fahrzeuge sicher.