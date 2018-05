Mordkommission ermittelt

Köln. Ein Streit zwischen zwei Eheleuten ist am Dienstagabend in Köln eskaliert. Ein 31-Jähriger soll seine 28-jährige Frau mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt haben.

Von general-anzeiger-bonn.de, 29.05.2018

Eine Frau ist am Montagabend in ihrer Wohnung in Köln-Meschenich durch mehrere Messerstiche schwer verletzt worden. Ihr 31 Jahre alter Ehemann soll die Tat verübt haben, die Polizei nahm ihn vorläufig fest.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten, hatten Nachbarn gegen 21.45 Uhr die 28-Jährige schwerverletzt vor dem Wohnhaus an der Alten Brühler Straße gefunden und den Notruf gewählt. Rettungskräfte brachten die Frau in ein Krankenhaus, Lebensgefahr besteht nach Polizeiangaben nicht.

Den Ermittlungen zufolge soll vor dem Messerangriff ein Streit zwischen den getrennt lebenden Eheleuten eskaliert sein. Der 31-Jährige flüchtete nach der Tat zunächst mit einem Fahrzeug vom Tatort, konnte in der Nacht zu Dienstag jedoch bereits festgenommen werden.

Die Ermittlungen der Mordkommission zu den Hintergründen der Tat dauern an.