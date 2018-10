Polizei rückte aus

Köln. Die Polizei in Köln ist am Mittwochvormittag in eine Notaufnahmeeinrichtung ausgerückt. Dort hatte sich eine 42-Jährige mit Flüssigkeit übergossen und drohte damit sich anzuzünden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 31.10.2018

In einer Notaufnahmeeinrichtung in Köln hat am Mittwochvormittag eine Frau damit gedroht, sich anzuzünden. Gegen 11.10 Uhr meldete sich Aufsichtspersonal der Einrichtung in der Boltensternstraße im Stadtteil Riehl bei der Polizei. Demnach hätte sich eine Bewohnerin zunächst mit einer Flüssigkeit übergossen und drohte damit sich anzuzünden, wie die Polizei mitteilt.

Die 42-Jährige habe sich nach Angaben von Zeugen zusammen mit zwei Kindern in ihrem Zimmer eingeschlossen. Die zu der Bedrohungslage alarmierten Polizeikräfte konnten die Frau um 11.24 Uhr ohne Gegenwehr überwältigen. Der Polizei zufolge besteht keine akute Gefahr mehr.

Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht, die Kinder werden durch Polizisten und den Vater betreut. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.