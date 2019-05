Ursache unklar

Köln. Der Sachschaden dürfte hoch sein, doch die Fahrerin überlebte ihre Unfallfahrt: Am Montagabend hat sich eine 29-Jährige mit ihrem Wagen in Köln-Mülheim überschlagen, bevor sie weitere Wagen sowie Schilder und Pfosten rammte.

Von general-anzeiger-bonn.de, 07.05.2019

Eine 29-jährige Frau hat am späten Montagabend in Köln-Mülheim eine "Schneise der Verwüstung" hinterlassen, wie die Polizei mitteilt. In der Windmühlenstraße soll sie mit ihrem blauen VW Polo gegen 23.30 Uhr sieben Sperrpfosten, zwei Verkehrsschilder und zwei Autos gerammt haben, sich überschlagen haben und schließlich hochkant an einer Hauswand zum Stehen gekommen sein.

Die Feuerwehr konnte die schwerverletzte Fahrerin aus ihrem "schrottreifen Fahrzeug" retten und ins Krankenhaus bringen. Die Ursache der Unfallfahrt bleibt derweil unklar. Die Polizei nimmt unter 0221/2290 oder poststelle.koeln@polizei.nrw.de Hinweise entgegen.