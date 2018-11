Dieseltanker in Köln

Nicht weit entfernt vom Kölner Dom liegt das Schokoladenmuseum am Rheinufer.

Köln. Das mit Diesel beladene Frachtschiff in Köln ist am Dienstagmittag wieder freigezogen worden. Das Schiff hatte sich zwischen Deutzer Brücke und Schokoladenmuseum festgefahren.

Von general-anzeiger-bonn.de, 13.11.2018

Das Frachtschiff vor dem Schokoladenmuseum in Köln ist am Dienstag freigezogen worden. Wie die Wasserschutzpolizei auf GA-Nachfrage mitteilte, wurden das Tankmutterschiff und ein Zugschiff gegen 10.50 befreit. Für die Dauer der Aktion war der Rhein an der Stelle für den Schiffsverkehr gesperrt worden.

Ein Frachtschiff hatte sich in der Nacht auf Dienstag in Köln zwischen Deutzer Brücke und Schokoladenmuseum festgefahren. Die Havarie des mit 1200 Tonnen Diesel beladenen Tankers ereignete sich gegen Mitternacht. Es handelte sich dabei um einen sogenannten Schubverband: ein Tankmutterschiff, das von einem anderen Schiff gezogen wird. Bei dem Vorfall sei niemand verletzt worden. Zudem sei das Schiff weder beschädigt, noch sei Diesel ausgetreten, sagte eine Sprecherin.

Experten der Wasserschutzpolizei und dem Wasser- und Schifffahrtsamts prüften vor Ort, wie das auf Grund gelaufene Schiff aus seiner misslichen Lage befreit werden kann. Als Optionen galten das Entfernen der Ladung sowie ein Freiziehen des Tankers durch ein anderes Schiff.

Vorbeifahrende Schiffe wurden informiert und fuhren um den festgefahrenen Tanker herum. Der Rhein hat zurzeit extremes Niedrigwasser. Der Pegelstand liegt in Köln bei knapp unter einem Meter.

(Mit Material von dpa)