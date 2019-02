31-Jähriger nach Streit notoperiert

Köln. Nach einer lebensgefährlichen Auseinandersetzung auf den Kölner Ringen hat die Polizei eine Mordkommission eingerichtet. Die Staatsanwaltschaft geht von einem Rockerbezug aus. Jetzt wurde ein Foto des Tatverdächtigen veröffentlicht.

Von Andreas Dyck, Anja Wollschlaeger, 20.02.2019

Die Polizei fahndet mit einem Foto aus einer Videokamera nach dem Mann, der am frühen Sonntagmorgen einen 31-Jährigen lebensgefährlich verletzt haben soll. Wie berichtet, geht die Staatsanwaltschaft Köln nach der Auseinandersetzung in einer Bar in Köln von einem Rockerbezug aus. Das Ermittlungsverfahren sei an die Abteilung für Rockerkriminalität übergeben worden, sagte Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer am Montag auf GA-Nachfrage. Grund dafür sei, dass mehrere Personen am Tatort in einer Shisha-Bar angetroffen worden seien, die der Rockerszene zugeordnet werden.

Ein Tatverdächtiger, der zunächst festgenommen worden war, ist inzwischen wieder entlassen worden, weil der Verdacht gegen ihn nicht erhärtet wurde. Ein mögliches Motiv ist laut Bremer bislang unklar. Die Ermittlungen dazu dauerten an. Der Gesundheitszustand des Verletzten sei inzwischen stabil.

Nach den Informationen der Polizei hatte der Streit in einer Bar auf dem Hohenzollernring gegen 4.40 Uhr seinen Ausgang genommen. Die Auseinandersetzung sei eskaliert, als ein Beteiligter seinen Kontrahenten mit einem spitzen Gegenstand angriff und ihm mit diesem in den Oberkörper stach. Dazu, um welche Art von Tatwaffe es sich dabei handelte, äußerte sich die Staatsanwaltschaft bislang nicht. Der 31-jährige Kölner trug laut Polizei mehrere schwere Stichverletzungen am Oberkörper davon und musste noch in der Nacht notoperiert werden.

Während Polizeikräfte den Tatort absperrten, so die Polizei, habe sich ein Notarzt um den Schwerverletzten gekümmert. Die Kriminalpolizei habe umgehend Ermittlungen aufgenommen. Eine Mordkommission wurde eingerichtet.

Foto: Polizei Köln Die Polizei sucht nach diesem Mann.

Auf richterlichen Beschluss wurde nun das Foto des mutmaßlichen Täters veröffentlicht. Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zur Identität oder zum Aufenthaltsort des Mannes geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 0221/2290 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.