Der Flughafen Köln/Bonn erreicht eine gute Platzierung in dem "AirHelp Score 2018".

Bonn/Köln . Bei der Studie der Fluggasthelfer-Plattform AirHelp belegt der Flughafen Köln/Bonn den vierten Platz deutschlandweit wenn es um Servicequalität und Pünktlichkeit geht. Die Macher untersuchten daneben Einträge in einem Sozialen Netzwerk.

Von general-anzeiger-bonn.de, 06.06.2018

Der Flughafen Köln/Bonn gehört laut der Studie "AirHelp Score 2018" zu den weltweit besten Flughäfen. Als bester deutscher Flughafen schneidet der Airport Köln/Bonn dabei sogar sehr gut ab und setzte sich gegen neun andere deutsche Flughäfen durch. Dabei untersuchten die Macher der Studie die Servicequalität vor Ort, die Pünktlichkeit der Flüge und analysierten in einer Stimmungsanalyse über 180.000 Tweets von Passagieren.

Bessere Werte als der Köln/Bonner Flughafen erzielten nur der Tokyo Haneda International Airport, der internationale Flughafen Athen und der Hamad International Airport aus Doha. Der Flughafen Stuttgart (Platz 13) und der Flughafen Hannover (Platz 19) gelangten auch auf einen Platz im Top-20-Ranking. Die Berliner Flughäfen Schönefeld (Platz 129) und Tegel (115) schneiden dem gegenüber nicht gut ab. Daneben erreichen der größte deutsche Flughafen in Frankfurt am Main (Platz 94) und der Düsseldorfer Airport (Platz 118) ebenfalls keine guten Platzierungen in der aktuellen Studie.

Das Fluggasthelferportal Airhelp hat außerdem 72 internationale Airlines bewertet. Die Lufthansa ist laut dem Ranking die beste europäische Airline. Sie landet auf dem zweiten Platz des Rankings.