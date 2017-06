Köln. Am Flughafen Köln/Bonn wird 2018 die große Landebahn saniert. Dies geschieht bei laufendem Betrieb, sodass der Flugverkehr möglichst wenig beeinträchtigt wird. Anwohner und Reisende müssen sich dennoch auf mögliche Ärgernisse einstellen.

Es ist laut Flughafen Köln/Bonn das größte Instandhaltungs- und Sanierungsprogramm in der Geschichte des Airports: Nachdem derzeit die sogenannte Querwindbahn erneuert wird, soll im April 2018 der Umbau der großen Start- und Landebahn bei laufendem Betrieb beginnen. Das teilte Flughafen-Chef Michael Garvens am Donnerstag mit. Um den Flugverkehr möglichst wenig einzuschränken, werde vor allem an Wochenenden gearbeitet.

Die Sanierung der Start- und Landebahnen betrifft sowohl Anwohner als auch Reisende. An mindestens 23 Wochenenden zwischen 7. April und 30. November 2018 weichen die Flugzeuge von der großen Bahn auf die mittelgroße Querwindbahn und die kleine Bahn aus. Dadurch könne der Fluglärm auf den Routen dieser Bahnen zunehmen, sagte Garvens.

Betroffen seien vor allem Kommunen im Bergischen Land wie Rösrath und Overath, auf der anderen Seite die Stadt Wesseling. Auch im Kölner Stadtteil Wahn und in der Wahner Heide könne der Fluglärm an den Bau-Wochenenden zunehmen.

Foto: Köln Bonn Airport Die Querwindbahn des Flughafens Köln/Bonn wird derzeit saniert.

Reisenden drohen an etwa sechs Wochenenden zwischen dem 21. April und dem 10. Juni 2018 Einschränkungen. Dann ist wegen Bauarbeiten an den Kreuzungen zwischen großer Start- und Landebahn und Querwindbahn nur die kleine Bahn geöffnet. Große Maschinen können dort nicht starten und landen. „Einige Flüge müssen daher wohl auf benachbarte Flughäfen wie Düsseldorf, Frankfurt oder Dortmund ausweichen“, sagte Garvens. Details würden die Fluglinien ihren Passagieren mitteilen.