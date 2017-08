Arbeiten an der Landebahn

Köln/Bonn. Am Flughafen Köln/Bonn sind am Sonntagmorgen für etwa zwei Stunden keine Flugzeuge gestartet und gelandet. Grund dafür waren Wartungsarbeiten an der Landebahn.

Von general-anzeiger-bonn.de, 20.08.2017

Der Flugbetrieb am Flughafen Köln/Bonn war am Sonntagmorgen für rund zwei Stunden unterbrochen. Wegen Wartungsarbeiten konnte die große Start- und Landebahn nicht genutzt werden, teilte der Flughafen mit. Betroffen waren alle Starts und Landungen zwischen 7 und 9 Uhr. Da auch die Querwindbahn zurzeit saniert wird und ebenfalls nicht verfügbar war, mussten die Flüge verschoben werden.

Nach Angaben des Airports waren sieben Starts und drei Landungen betroffen. Unter anderem mussten am Morgen die Bahnbefeuerung gewartet und Ausbesserungen am Asphalt der Landebahn vorgenommen werden.

Bereits vor rund einer Woche war es aufgrund von Bauarbeiten zu Ausfällen am Flughafen gekommen. Drei Stunden lang konnten am Donnerstagnachmittag vor einer Woche keine Flugzeuge landen, da Schäden auf dem Rollfeld behoben werden mussten.