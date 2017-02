25-Jähriger Kölner stürzt in Gleisbett

Köln. Auf der Flucht vor Kontrolleuren ist ein junger Mann am Karnevalssamstag von einer U-Bahn erfasst und lebensgefährlich verletzt worden.

Von Sebastian Meltz, 26.02.2017

Ein 25-Jähriger ist laut Polizei am Karnevalssamstag gegen 18.30 Uhr in einer Stadtbahn der KVB-Linie 3 in Richtung Bocklemünd von zwei Kontrolleuren überprüft worden. Da der junge Mann keinen gültigen Fahrausweis vorzeigen konnte, wurde er aufgefordert, die Bahn an der Haltestelle "Äußere Kanalstraße" zu verlassen.



Wie die Polizei berichtet, soll der junge Mann vorgegeben haben, in seiner Geldbörse nach einem Ticket zu suchen, bis er plötzlich losrannte. Dabei stolperte er nach wenigen Metern auf dem Bahnsteig. Er stürzte und geriet mit einem Bein in das Gleisbett. Die anfahrende Bahn erfasste den 25-Jährigen und schleifte ihn mehrere Meter mit.



Nach notärztlicher Erstversorgung wurde der Kölner mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.