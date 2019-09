Entschärfung am Freitag

Köln-Sülz. In Köln ist am Freitagmorgen eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Der Bereich in Sülz wird noch im Laufe des Tages evakuiert. Der Fundort befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Bahnstrecke.

Von general-anzeiger-bonn.de, 13.09.2019

Am Freitagmorgen ist in Köln-Sülz bei Flächensondierungsarbeiten eine englische Fünf-Zentner-Bombe gefunden worden. Dies teilte die Stadt Köln am Freitagmittag mit. Der Bombenblindgänger, der sich in der Leybergstraße befindet, muss noch im Laufe des Tages entschärft werden. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst und das Ordnungsamt der Stadt Köln sind vor Ort. 4000 Personen sind von der Evakuierung betroffen. Wann die Bombe entschärft wird, steht noch nicht fest.

Der vorläufige Gefahrenbereich wurde vom Kampfmittelbeseitigungsdienst mit einem Radius von 300 Metern festgelegt. Dieser kann noch erweitert werden. Der Fundort der Bombe befindet sich in unmittelbarer Nähe der Bahnstrecke zwischen den Bahnhöfen Köln-Süd und Hürth-Kalscheuren. Ob der Bahnverkehr beeinträchtigt ist, konnte die Pressestelle der Deutschen Bahn bislang noch nicht sagen. Betroffen ist aber die Straßenbahnhaltestelle "Arnulfstraße", an der die Linien 16 und 18 halten.

