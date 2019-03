Einschränkungen auf Linie 18

KÖLN. In Köln-Klettenburg wurde am Dienstagmorgen eine 250-Kilogramm-Fliegerbombe gefunden. 1200 Menschen müssen evakuiert werden, auf der Linie 18 kommt es zu Einschränkungen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 19.03.2019

1200 Menschen müssen am Dienstag in Köln-Klettenberg evakuiert werden. Wie die Stadt Köln berichtet, wurde am Morgen im nordwestlichen Teil der KGV-Kleingartenanlage nahe der Luxemburger Straße eine 250-Kilogramm-Fliegerbombe gefunden.

Für die Entschärfung der Bombe wurde ein Evakuierungsradius von 300 Metern festgelegt. Für den Zeitraum der Entschärfung, der noch nicht genauer festgelegt wurde, wird die Kreuzung Militärringstraße/Luxemburger Straße gesperrt. Auch auf der Linie 18 wird es dann zu Einschränkungen kommen.