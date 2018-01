Polizei gelingt Glücksfang

Köln. Die Bundespolizei hat am Kölner Hauptbahnhof einen flüchtigen Straftäter festgenommen. Bei einer Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann eigentlich in der JVA Remscheid in Haft sitzen sollte.

Von Roland Joisten, 15.01.2018

Am Montagmorgen hat die Polizei in Köln einen Glücksfang gemacht. Laut Beamten der Bundespolizei wurde am Kölner Hauptbahnhof ein 32 Jähriger aufgegriffen, der als flüchtiger Straftäter bekannt war. Der Mann wurde gegen 07.30 Uhr gefasst, nachdem er auf dem Bahnhofsvorplatz in eine Kontrolle geriet.

Im Laufe der Kontrolle bekamen die Beamten einen Hinweis durch das Fahndungssystem der Polizei, nach dem der Mann seit dem 13. Januar gesucht wiurde. Er war nicht mehr in die Justizvollzugsanstalt Remscheid zurückgekehrt, wo er seine Freiheitsstrafe wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu verbüßen hat. Die Polizisten nahmen den Flüchtigen daraufhin in Gewahrsam. Er wurde wieder nach Remscheid gebracht.