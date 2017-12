Vorfall in Industriehalle in Kalk

Köln. Bei einer aufwendigen Rettung in einer Industriehalle in Kalk musste am Samstag gegen 5 Uhr die Kölner Feuerwehr ausrücken. Ein 24-Jähriger war durch das Dach einer Industriehalle gebrochen und acht Meter in die Tiefe gestürzt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 16.12.2017

Gegen 5.08 Uhr wurde die Kölner Feuerwehr laut eigenen Aussagen am Morgen zu einem Einsatz in eine Industriehalle in Kalk gerufen. Ein 24-Jähriger war durch das Dach einer Industriehalle gebrochen und circa acht Meter tief in einen Schacht gestürzt. Laut Aussagen der Kölner Polizei war der Mann berechtigt, sich auf dem Gelände aufzuhalten.

Der Verletzte befand sich beim Eintreffen der Feuerwehr in einem etwas drei mal drei Meter großen Schacht vor. Er war durch ein Dach der Industriehalle gestürzt und konnte bereits im Schacht medizinisch versorgt werden. Die Einsatzkräfte der Feuerwache Deutz und Ehrenfeld arbeiteten gemeinsam mit der Spezialeinheit der Höhenretter zusammen, um den Mann aus seiner Lage zu befreien.

Mit Hilfe einer Schleifkorbtrage wurde der Mann von zehn Feuerwehrmännern aus dem Schacht gezogen. Nach der 90-minütigen Rettung wurde er nach einer Erstversorgung vor Ort in ein Kölner Krankenhaus abtransportiert.

Bei dem Einsatz waren etwa fünfzehn Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort.