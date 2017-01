Silvesternacht in Köln

01.01.2017 Köln. In der Einsatzhochphase zwischen 23:30 Uhr und 02:00 Uhr alarmierte die Leitstelle der Feuerwehr Köln zu ca. 250 Brandschutz-, Hilfeleistungs- und Rettungsdiensteinsätzen. Der Rettungsdienst musste in der Silvesternacht zu insgesamt 590 Einsätzen ausrücken.

In Köln hatten Feuerwehr und Rettungsdienst weniger Einsätze an Silvester. Die Einsatzkräfte auf den Rettungswagen und Notarzteinsatzfahrzeugen rückten 94 Mal weniger aus als im vergangenen Jahr. In Einzelfällen wurden Einsatzkräfte mit Feuerwerkskörpern beworfen. Glücklicherweise kam es hierbei zu keinen Verletzungen.

Der Sanitätsdienst versorgte im Bereich der Altstadt mit ortsfesten und mobilen Unfallhilfsstellen elf Patienten. Im Rettungs- und Sanitätsdienst wurde die Feuerwehr Köln durch die Kölner Hilfsorganisationen (DRK, MHD, ASB und Johanniter) unterstützt. Die Kräfte von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr fuhren zu insgesamt 177 Einsätzen im Brandschutz und der Technischen Hilfeleistung. Das ist eine Zunahme um 15 Einsätze gegenüber der Silvesternacht 2015/2016.

Ein Keller und gleich drei Balkone brannten

Um 13:44 Uhr brannte ein Keller in einem Supermarkt in Merkenich. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr breitete sich der Brand nicht Feuerwerkskörper aus, die in Nachbarräumen gelagert waren. In der Neustadt-Süd rettete die Feuerwehr gegen 22:20 Uhr mit einer Drehleiter zwei Personen aus einer Wohnung. Die Nachbarwohnung war in Brand geraten. Aus der Brandwohnung rettete die Feuerwehr eine Katze. Beide Wohnungen sind nicht mehr bewohnbar.

Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst rückten um 22:45 Uhr in die Turmgasse in Widderdorf zu einem Feuer im Dachgeschoss aus.Gegen 00:30 Uhr brannten in Chorweiler gleich drei Balkone an unterschiedlichen Adressen. Die Feuerwehr teilte die anrückenden Kräfte auf. Nach etwa 40 Minuten war alles. Es wurden keine Personen verletzt. (Anja Wollschlaeger)