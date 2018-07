Vorfall in Brühl

Im Phantasialand hat es am Montagmorgen einen Brand gegeben.

Bonn. Im Freizeitpark Phantasialand in Brühl hat es am frühen Montagmorgen einen Brand gegeben. Die Feuerwehr war mit 24 Einsatzkräften vor Ort.

Von general-anzeiger-bonn.de, 23.07.2018

Am Montagmorgen ist im Phantasialand ein elektronisches Bauteil in Brand geraten. Wie die Feuerwehr Brühl mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 4.30 Uhr. Vor Ort schaltete die Feuerwehr den Strom aus, um den Schwelbrand zu beenden. Der Raum, in dem sich das betroffene Bauteil befand, wurde anschließend entraucht. Löschmaßnahmen waren laut Feuerwehr nicht notwendig. Eine Brandmeldeanlage hatte ausgelöst und die Einsatzkräfte alarmiert. 24 Einsatzkräfte waren vor Ort. Der Einsatz wurde gegen 5.45 Uhr beendet.

Wie der Kölner Stadt-Anzeiger berichtete, ereignete sich der Brand in einem Schaltkasten der Wasserbahn "Chiapas".