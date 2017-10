Archivbild: Aktuell kommt es wegen eines Polizeieinsatzes zu Zugausfällen am Flughafen Köln/Bonn.

Köln/Bonn. Der Bahnhof und Teile des Terminal 1 am Flughafen Köln/Bonn sind am Donnerstagvormittag wegen „verdächtiger Feuerlöscher“ durch die Bundespolizei vorübergehend gesperrt worden. Alle Sperrungen am Flughafen und Flughafenbahnhof sind wieder aufgehoben.

Von general-anzeiger-bonn.de, 26.10.2017

Am Donnerstagmorgen gegen 11.20 Uhr wurde der Flughafenbahnhof Köln/Bonn und der Bereich B des Terminal 1 gesperrt und geräumt. Grund waren laut Angaben der Polizei „verdächtige Feuerlöscher“, die sich im Bereich des Bahnhofs und genannten Terminals befanden. Ein Entschärfungsdienst hatte diese daraufhin untersucht und schließlich Entwarnung gegeben. Gegen 14.45 Uhr nahm der Flughafen seinen Betrieb wieder auf.

Nach Informationen des General-Anzeigers waren Unregelmäßigkeiten bei den Verplombungen der Feuerlöscher aufgefallen, die zu dem Einsatz und den Sperrungen geführt haben. Diese Überprüfungen werden demnach regelmäßig an den Flughäfen vorgenommen und Feuerlöscher mit fehlerhaften oder geöffneten Verplombungen unverzüglich in einem Spezialverfahren nach möglichen eingebauten Sprengsätzen untersucht.

Der Flugverkehr war im Übrigen von den Sperrungen nicht betroffen. Allerdings kam es durch die Sperrung am Bahnhof zu Ausfällen und Verzögerungen im Bahnverkehr. Betroffen waren die Linien RE6, RE8, S13 und S19.