Feuerwehreinsatz auch an Hauptschule

Die Feuerwehr im Einsatz in der Grundschule in Erkrath.

03.06.2019 ERKRATH. Gleich zweimal an einem Wochenende muss die Feuerwehr nach Erkrath bei Düsseldorf ausrücken, weil eine Schule brennt: Erst zündeln Unbekannte in einer Hauptschule, in der Nacht darauf brennt eine Grundschule in weiten Teilen nieder. Besteht ein Zusammenhang?

Bei einem Feuer ist in der Nacht zu Sonntag in Erkrath eine Grundschule niedergebrannt - und es ist nicht der einzige Schulbrand in dem Ort bei Düsseldorf an diesem Wochenende. Die Polizei prüft einen Zusammenhang zu einem kleineren Feuer in einer nahe gelegenen Hauptschule, wie ein Sprecher am Sonntag sagte. Dort sollen Unbekannte in der Nacht zum Freitag ein Klassenzimmer verwüstet und Mobiliar in Brand gesteckt haben.

Im Gegensatz zum ersten Brand breiteten sich die Flammen an der Grundschule jedoch aus. Dieses Feuer war am Samstagabend aus bislang unklarer Ursache ausgebrochen und hatte in der Nacht weite Teile des Gebäudes zerstört. Die Klassenräume seien bis auf die Grundmauern niedergebrannt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Sonntag. Teile des Daches stürzten ein. Verschont blieb ein Verwaltungstrakt mit weiteren Räumen. Ein Schulbetrieb für die 190 Kinder sei in dem Gebäude aber nicht mehr möglich, teilte die Stadt mit.

In der nahegelegenen Hauptschule in Erkrath hatten Unbekannte laut Polizei einen Schaden von bis zu 60.000 Euro angerichtet. Die von Zeugen alarmierte Feuerwehr löschte die Flammen, die bereits aus einem Klassenzimmer im ersten Stock schlugen. (dpa)