Täterduo war bereits straffällig

Köln. In der Nacht zu Samstag ist es auf dem Ebertsplatz in Köln-Neustadt-Nord zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung gekommen. Das Täterduo griff alkoholisiert und mit abgebrochenen Flaschen zwei Männer an.

Von general-anzeiger-bonn.de, 22.10.2017

In der Nacht auf den 21. Oktober kam es laut Polizeiangaben auf dem Ebertsplatz in Köln-Neustadt-Nord zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung bei der zwei Männer verletzt wurden und zwei weitere von der Polizei festgenommen wurden. Gegen 1.50 Uhr hielt sich eine 42-jährige Kölnerin am Ebertsplatz in der Höhe der Neusser Straße mit zwei Männern auf. Laut Zeugenaussagen seien zwei als Nordafrikaner beschriebene Menschen aggressiv auf die Gruppe zugekommen. Nach einem Streit hätten die Angreifer schließlich mit abgebrochenen Flaschenhälsen auf die zwei Begleiter der Frau eingeschlagen.

Die zwei Tatverdächtigen flüchteten in Richtung Hansaring. Beide Männer wurden ins Krankenhaus gebracht. Nachdem die Gesichtsverletzungen genäht waren, konnten beide Männer das Krankenhaus wieder verlassen. Da mehrere Zeugen das Täterduo beschrieben hatten, konnte eine Polizeistreife die Männer in der U-Bahn-Zwischenebene des Friesenplatzes erkennen und festnehmen. Die beiden Männer von 29 und 34 Jahren hatten jeweils 0,6 und 1,6 Promille im Blut. Zudem waren beide Männer der Polizei bereits durch Drogen-, Eigentums- und Gewaltdelikte bekannt und haben keinen festen Wohnsitz.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ ein Haftrichter am Samstag Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung gegen beide Männer.