Kinder wohlauf

Köln. Zwei Kleinkinder wurden am Montag brutal aus der Wohnung ihrer Pflegefamilie in Jülich entführt. Am Mittwoch gelang es Spezialkräften der Polizei, die mutmaßlichen Entführer auf einem Campingplatz in Belgien festzunehmen und die Kinder zu befreien.

Von Sofia Grillo, 21.02.2018

Die Polizei Köln konnte am Mittwoch zusammen mit der belgischen Polizei zwei Personen in Belgien festnehmen, die in einer Jülicher Wohnung zwei Kleinkinder entführt haben sollen. Beide Kinder im Alter von ein bis zwei Jahren konnten befreit werden.

Bei den Festgenommenen handelt es sich um die leibliche Mutter der beiden Kinder und den 30-jährigen Stiefvater, wie die Kölner Polizei und die Staatsanwaltschaft in Aachen am Mittwoch mitteilten. Den beiden war im September 2017 das Sorgerecht für deren insgesamt vier Kinder entzogen worden. Die Kinder wurden in unterschiedliche Pflegefamilien untergbracht.

Am Montagmorgen soll der Stiefvater mit einem Komplizen in die Wohnung der Pflegefamilie in Jülich eingebrochen sein. Mit Pfefferspray und Elektroschockern sollen sie die Pflegemutter und eine Betreuungskraft überwältigt haben. Die Täter fesselten die Frauen und flüchteten mit den beiden Kleinkindern. Sofort nahm die Polizei die Fahndung auf.

Der 27-jährige Komplize konnte schon am Dienstag durch ein Spezialeinsatzkommando in Wermelskirchen gestellt werden. Die Polizei erhielt zudem Hinweise, dass sich der Haupttäter mit der Mutter der Kinder ins Ausland abgesetzt haben könnte. Die Staatsanwaltschaft Aachen erließ einen europäischen Haftbefehl.

Die mutmaßlichen Entführer hatten sich mit den Kindern auf einem Campingplatz in der Nähe der belgischen Stadt Spa zurückgezogen. Am Mittwoch gegen 13 Uhr nahmen Spezialkräfte der belgischen Polizei die beiden fest. Die Kinder waren äußerlich unversehrt und wurden in die Obhut des Jugendamtes gegeben. Die Ermittlungen gegen die Mutter und den Stiefvater wegen Entziehung Minderjähriger, Freiheitsberaubung, gefährlicher Körperverletzung und Nötigung dauern an.