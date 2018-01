Festival am Nürburgring

Nürburg. Vom Festivalgelände direkt ins Vier-Sterne-Hotel und am nächsten Tag ein gemütliches Frühstück im Speisesaal. Das bietet das neues Hotel-Package für Rock am Ring. Bei vielen Fans kommt es allerdings nicht so gut an.

Ein Festivalbesuch bedeutet in der Regel gute Musik, ausgelassene Stimmung, ein miefiges Zelt und dreckige Klamotten. Auch Rock am Ring, das jährlich zu Pfingsten große Rockmusikacts in die Eifel bringt und in diesem Jahr zum zweiten Mal wieder am Nürburgring stattfindet, ist da keine Ausnahme. Um es den Fans komfortabler zu machen, bietet der Veranstalter jetzt ein Hotel-Package an: drei Übernachtungen mit Frühstück in einem Drei- oder Vier-Sternehotel in direkter Nähe des Festivalgeländes.

Zwischen rund 500 und 1200 Euro kostet es den Festivalbesucher, anstatt auf einer Luftmatratze in einem Hotelbett zu nächtigen. Als ein "Festival Erlebnis der besonderen Art" bezeichnet es der Veranstalter in einem Facebook-Beitrag am Donnerstag.

Viele Fans hingegen sind von dieser Idee nicht begeistert und äußern ihre Meinung in zahlreichen Kommentaren. Vor allem stört sie, dass zu dem teuren Hotel-Package auch noch ein Festival-Ticket gekauft werden muss. Und das sind weitere knapp 200 Euro – für drei Tage Musikprogramm.

Keine neue Idee

"Ab jetzt wirds peinlich. Schade RaR. 2018 wird nach vielen Jahren das letzte mal sein", heißt es in einem Kommentar. Oder: "Alter...was für eine Witzveranstaltung langsam. Wird vor der Bühne bald noch überdacht, dass man nicht nass wird?"

Auch, dass allein das Aufstellen eines Zeltes 50 Euro kostet, ärgert die Fans: "Die Preise sind einfach bei so einem Line Up nicht akzeptabel,Camping extra? Was ist aus RaR nur geworden, ist ja schrecklich."

Doch die Idee ist nicht neu. Bereits 2014 verkaufte der Veranstalter zusätzliche Übernachtungspackages für Hotels oder einen Ferienpark nahe dem Nürburgring. Auch damals wurde bemängelt, dass zu diesem Package noch ein teures Festival-Ticket benötigt wird.