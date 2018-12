Tatverdächtiger gefasst

07.12.2018 Köln. Nach einem Theaterbesuch mit seiner Familie ist ein 55-jährigen Mann am Donnerstagabend in der Kölner Innenstadt bei einem Messerangriff schwer verletzt worden. Der Tatverdächtige wurde später von der Polizei gefasst.

Ein 55-jähriger Familienvater ist nach einem Theaterbesuch in der Kölner Innenstadt von einem Mann attackiert und durch einen Stich in den Rücken mit einem Messer schwer verletzt worden. Der 55-Jährige sei am Donnerstagabend gerade mit seiner Familie aus dem Theater gekommen, als er mit einem 39-jährigen Mann zusammengestoßen sei, teilte die Polizei am Freitag mit.

Der 39-Jährige habe den Familienvater plötzlich angegriffen und ihn durch einen Stich mit einem Messer am Rücken verletzt. Der Tatverdächtige wurde später von der Polizei gefasst. Der 55-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Da er offenkundig unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Der Mann ist in der Vergangenheit bereits wegen ähnlicher Delikte aufgefallen. Er soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. (dpa)