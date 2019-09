Versuchter Betrug in Köln

Köln. Ein Mann hat sich in Köln als Polizist ausgegeben und versucht, eine Seniorin zu bestehlen. Der falsche Beamte forderte die 80-Jährige auf, ihm 15.000 Euro zu übergeben. Als sie stutzig wurde, floh der Unbekannte.

Von general-anzeiger-bonn.de, 03.09.2019

Am Freitag, den 16. Juli, hat sich ein etwa 35 bis 40 Jahre alter Mann als falscher Kriminalbeamter ausgegeben und wollte eine 80-jährige Frau in Köln bestehlen.

Wie die Polizei mitteilt, erhielt die Senorin, die in der Straße "An der Schanz" wohnt, am 16. Juli ab 10 Uhr mehrere Anrufe eines angeblichen Polizisten. Dieser erklärter ihr, dass bei ihr eingebrochen und persönliche Daten von ihr entwendet wurden. Mehrmals rief der Mann an und forderte die 80-Jährige auf, aus Sicherheitsgründen 15.000 Euro von ihrem Konto abzuheben.

Die Seniorin ging daraufhin zur Bank, um das Geld abzuheben. Der sich als Polizist ausgegebene Mann rief darauf hin erneut an und teilt ihr mit, dass die Geldscheine polizeilich geprüft werden müssten und ein Kollege vorbei kommen würde, um das Geld mitzunehmen. Er vereinbarte ein Kennwort, welches der Abholer ihr nennen würde.

Gegen 14 Uhr klingelte der Täter bei der Seniorin, um das Geld einzusammeln. Die Seniorin wurde stutzig und stellte Nachfragen. Als die 80-Jährige ihren Sohn informierte, verschwand der Betrüger ohne die Geldscheine. Der Mann wird als etwa 1,75 Meter groß beschrieben. Die Polizei sucht nun nach dem falschen Kriminalbeamten.

Hinweise nimmt die Polizei unter 02221/2290 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.