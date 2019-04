Polizeieinsatz in Köln

Köln. Die Kölner Polizei hat bei einem Einsatz in Köln 13 gestohlene Fahrräder gefunden. Nachbarn hatten die Beamten wegen Ruhestörung gerufen.

Von Anja Wollschlaeger, 28.04.2019

Eigentlich war die Polizei zu einer Party in Köln-Mauenheim nur wegen zu lauter Techno-Musik gefahren. Doch ein hochwertiges Fahrrad brachte sie offenbar auf die Spur besonders eifriger Fahrraddiebe. Am Ende mussten die Beaten ein Abschleppunternehmen zu Hilfe rufen. Sie hatten insgesamt 13 gestohlene Fahrräder gefunden.

Der Einsatz wegen "Ruhestörung" am Freitag hatte die Beamten in ein Mehrfamilienhaus in der Bergstraße geführt. Dort hatten sich Nachbarn gegen 22.30 Uhr beschwert. Im Haus fiel den Polizisten dann laut Polizeibericht sofort ein hochwertiges Jugend-Mountainbike auf, das sie sich genauer ansahen. Sie prüften die Rahmennummer und stellten fest, dass das Rad Anfang April bei der Polizei als gestohlen gemeldet war.

Im Erdgeschoss des Hauses fanden die Beamten dann noch gleich zwölf weitere Räder. Einige waren überlackiert. Da weder die Partygäste, noch die 37 Jahre alte Hausbewohnerin plausibel erklären konnten, woher die Räder stammen, nahm die Party ein jähes Ende. Die Beamten lösten sie auf und bestellten ein Abschleppunternehmen, das die Räder auflud.

Die Beamten fertigten Strafanzeigen wegen "des besonders schweren Falls von Fahrraddiebstahl".