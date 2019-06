Köln. Nach einem Unfall haben sich am Mittwoch auf den Autobahnen A3 und A4 am Dreieck Heumar mehrere Hundert Liter Diesel auf der Fahrbahn verteilt. Zur Säuberung bleibt ein Streifen daher am Donnerstagvormittag gesperrt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 13.06.2019

Wie der Landesbetrieb Straßenbau NRW am Donnerstagmorgen bekanntgegeben hat, muss der Boden eines Fahrstreifens am Dreieck Heumar ausgetauscht werden. Am Mittwoch war es dort zu einem Unfall gekommen, bei dem hunderte Liter Diesel auf der Fahrbahn ausliefen. Betroffen ist ein Verbindungsstück zur A4 in Fahrtrichtung Aachen. Planmäßig soll die Teilsperrung um 9.30 Uhr starten und etwa zwei bis drei Stunden andauern.