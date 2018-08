Angriff am Friesenwall

Am 20. Juli wurde in Köln ein 28-jähriger Mann angeschossen.

Köln. Am 20. Juli wurde in Köln ein 28-jähriger Mann angeschossen. Die Polizei Köln sucht nun mit Fahndungsfotos nach einem Verdächtigen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 07.08.2018

Wie berichtet, war am Freitag, 20. Juli, in einem Mehrfamilienhaus am Friesenwall in der Kölner Innenstadt ein 28-Jähriger durch einen Schuss schwer verletzt worden. Die Polizei kann hinsichtlich dieses Angriffs derzeit einen Rockerbezug nicht ausschließen. Im Krankenhaus musste der Verletzte mehrfach operiert werden.

Die Ermittlungen der Mordkommission konzentrieren sich nun auf einen 38-jährigen Mann. Gegen diesen hat die Staatsanwaltschaft Köln einen Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung erwirkt. Zusammen mit einem noch unbekannten Komplizen war der Tatverdächtige nach dem Angriff in Richtung Magnusstraße geflüchtet.

Mit Fahndungsfotos sucht nun die Kriminalpolizei Köln nach dem namentlich bekannten Mann. Nach derzeitigen Erkenntnissen neigt der etwa 1,70 Meter große Gesuchte dazu, sich selbst "Justin" zu nennen und sogenannte "Justin-Bieber-Basecaps" zu tragen.

Das ermittelnde Kriminalkommissariat fragt: Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des Gesuchten und seines unbekannten Mittäters machen? Wer kann Hinweise geben zum Aufbewahrungsort oder der Herkunft der Tatwaffe?

Die Polizei bittet dringend um Zeugenangaben unter der Nummer (0221) 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de.

Foto: Polizei Köln Die Polizei Köln sucht mit Fahndungsfotos nach einem Verdächtigen der auf einen Kölner geschossen haben soll.