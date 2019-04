In umgebauter Wohnung

23.04.2019 KÖLN. Glücksspielfahnder haben in einer umgebauten Wohnung in der Kölner Innenstadt ein illegales Spielcasino entdeckt. Die Beamten stellten unter anderem zwei Pokertische, mehrere Sätze Spielkarten und Jetons sicher.

Glücksspielfahnder haben ein illegales Spielcasino in einer umgebauten Wohnung in der Kölner Innenstadt ausgehoben. 13 Menschen seien überprüft worden, darunter Zocker und Profi-Croupiers, erklärte die Polizei am Dienstag. Die Beamten stellten unter anderem zwei Pokertische, mehrere Sätze Spielkarten und Jetons sicher. Zudem beschlagnahmten die Ermittler bei ihrer Aktion am vergangenen Freitag einen Glücksspielautomaten. Dieser sei nach erster Begutachtung so manipuliert worden, dass Verluste von mehreren tausend Euro pro Stunde möglich waren.

Die Spieler müssen sich der Polizei zufolge in einem Verfahren wegen der Teilnahme an unerlaubtem Glücksspiel verantworten. Gegen die Croupiers und die Betreiber des illegalen Casinos werde wegen unerlaubter Veranstaltung eines Glücksspiels ermittelt. Ein 42-Jähriger sei einer der Hauptbeschuldigten. Die Fahnder waren nach eigenen Angaben durch einen Zeugenhinweis auf die umfunktionierte Wohnung gestoßen. (dpa)