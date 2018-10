Wesseling. Aufgrund von einer größeren Fackeltätigkeit bei LyondellBasell in Wesseling kam es dort am Sonntag zu Geruchsbelästigungen. Auch am Montag war die Flamme zu sehen.

Zu einer Betriebsstörung ist es am Sonntagnachmittag in einem Werk der Kunststoffproduktion der Firma LyondellBasell in Wesseling gekommen. Laut Werksfeuerwehr wurde daraufhin das überschüssige Gas abgefackelt. Ungewöhnlicherweise bildete sich dabei viel Ruß. Auch am Montagmorgen war weiter eine Flamme zu sehen.

Die Messwagen der Feuerwehren Wesseling und Köln stellten insbesondere für Rodenkirchen eine Geruchsbelästigung fest, die aber als nicht gesundheitsgefährdend eingestuft wurde. Dennoch empfahl die Warnapp Nina den Anwohnern, Fenster und Türen zu schließen und das Radio für weitere Warnhinweise einzuschalten.

Regelmäßig werden die Fackeln aktiviert, wenn es einen Störfall gibt und der Kohlenwasserstoff nicht rechtzeitig verarbeitet werden kann. Über Twitter verbreitete sich die Nachricht ab 17 Uhr: Ein Porzer schrieb: Es stinkt gerade extrem unangenehm.