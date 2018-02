Unbemerkt aus der Wohnung gelangt

Köln. Ein fünfjähriger Junge ist am Montagmorgen von einer S-Bahn in Köln-Mülheim erfasst und tödlich verletzt worden. Er hatte sich zuvor unbemerkt aus der Wohnung der Familie geschlichen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 26.02.2018

In Köln ist am Montagmorgen ein fünfjähriger Junge von einer S-Bahn erfasst und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei Köln am Mittag meldete, wurde der Junge gegen 8.45 Uhr von seinem Vater als vermisst gemeldet. Er hatte sich in einem unbeobachteten Moment aus der Wohnung der Familie im Stadtteil Holweide entfernt.

Während die Polizei sofort eine Fahndung nach dem Kind einleitete, erhielten die Beamten die Meldung über einen Unfall mit einer Bahn und einem Kind in Höhe der Unterführung der A3. Vor Ort dann die Gewissheit: Bei dem von der S-Bahn der Linie 11 in Richtung Mülheim erfassten Kind handelte es sich um den gesuchten Fünfjährigen. Der Junge wurde bei dem Unfall tödlich verletzt. Der S-Bahn-Fahrer sowie ein Fahrgast erlitten einen Schock.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, sollen nun die Ermittlungen der Polizei ergeben.