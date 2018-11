Blindgänger wird abtransportiert

Köln. An der Aachener Straße im Kölner Stadtteil Braunsfeld ist am Freitagnachmittag eine 250 Kilogramm schwere Bombe entdeckt worden. Der Blindgänger wird von der Fundstelle abtransportiert und soll an einem sicheren Ort entschärft werden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 30.11.2018

In Köln-Braunsfeld ist an der Aachener Straße in Höhe der Hausnummer 460 am Freitag eine amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Derzeit wird diese verladen und dann von der Fundstelle abtransportiert, um sie an einem anderen Ort zu entschärfen. Wie die Stadt Köln mitteilte, wurde die Fünf-Zentner-Bombe beim damaligen Aufprall verformt und geöffnet.

Sperrungen und Evakuierungen waren seit dem Fund nicht nötig. Lediglich während des Abtransports wird der Verkehr an der Aachener Straße kurzzeitig angehalten.