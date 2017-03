Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg

Eine Familie wartet in Düsseldorf auf die Entschärfung einer Fliegerbombe.

Der Bombenentschärfer Jost Leisten zeigt in Düsseldorf den Zünder einer entschärften Bombe. Wegen der Bombenentschärfung mussten mehrere tausend Anwohner evakuiert werden.

09.03.2017 Düsseldorf. Die Weltkriegsbombe lag nicht weit von Flughafen und Bahntrasse entfernt. Bis der Fünf-Zentner-Sprengsatz am Nachmittag entschärft war, mussten viele tausend Anwohner außerhalb ihrer Wohnungen warten.

Eine Bombenentschärfung in Düsseldorf hat am Donnerstag massive Verkehrsbehinderungen und lange Staus verursacht. Der Fünf-Zentner-Blindgänger - kein ungewöhnlicher Fund im Rheinland - wurde nach stundenlanger Vorbereitung erst am Nachmittag unschädlich gemacht.

In einem Radius von 1000 Metern um den Fundort im Norden der Stadt mussten 8000 Menschen ihre Wohnungen und Arbeitsplätze verlassen. Etwa 565 Mitarbeiter von Feuerwehr, Polizei, Hilfsorganisationen, Verkehrbetrieben und Kampfmittelräumdienst waren im Einsatz. Wegen des Bombenfunds musste auch ein Hotel mit 250 Gästen geräumt werden, mehrere Kitas und Betriebe blieben geschlossen. Die Bombe war am Mittwochabend bei Bauarbeiten entdeckt worden.

Weil sich die Räumung verzögerte, verschob sich auch die Entschärfung. Die Bahn stoppte für rund drei Stunden den Verkehr auf der nahegelegenen, wichtigen Strecke zwischen Duisburg und Düsseldorf. Zwei Autobahnen waren zeitweise komplett gesperrt. Schon am Morgen hatten Straßensperrungen zu vielen Staus geführt. Der Flughafen Düsseldorf riet Reisenden, wegen der Verkehrsbehinderungen zwei Stunden mehr Zeit einzuplanen.

Um 14.34 Uhr war der Sprengsatz vor Ort entschärft. Während der Arbeit durften keine Maschinen starten oder landen. Eine Flugzeug musste für einen Zwischenstopp nach Köln umgeleitet werden, kam aber schließlich noch nach Düsseldorf. Dort standen am Donnerstag 600 Starts und Landungen im Plan. (dpa)