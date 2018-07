Tempo 160 in 70er-Zone

Köln. Fünf Männer haben sich auf dem Militärring in Köln ein illegales Motorradrennen geliefert. Die Polizei stellte die Maschinen sicher und leitete Strafverfahren ein.

Von general-anzeiger-bonn.de, 01.07.2018

Mit bis zu Tempo 160 haben sich am Freitagabend fünf Motorradfahrer ein Rennen durch Köln geliefert. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, bemerkte eine Streifenwagenbesatzung gegen 20 Uhr die fünf Männer im Alter zwischen 28 und 46 Jahren am Venloer Straße/Militärringstraße in Fahrtrichtung Innenstadt. Aus Richtung Bocklemünd-Mengenich kommend und mit augenscheinlich stark überhöhter Geschwindigkeit überquerten die Motorradfahrer zu diesem Zeitpunkt die Kreuzung.

Die Gruppe überholte anschließend mehrere Pkw, beim Wiedereinscheren schnitten die Männer offensichtlich das vordere Auto. Die Motorradfahrer überholten sich der Polizei zufolge laufend wechselseitig und nutzten dabei beide Spuren. Zwischen 140 und 160 km/h waren die Männer bei erlaubten 70 km/h unterwegs. Nur "schwer und unter hohem Eigenrisiko" konnte die Polizei den Rasern folgen.

Auf Höhe Gregor-Mendel-Ring bremste das Quintett dann stark ab, um den Militärring in Richtung Lövenich zu verlassen. Dort reagierten vier der Kradfahrer auf das Blaulicht und die mehrfachen Lautsprecher-Ansagen der Polizisten und hielten an. Der 33-jährige Fahrer einer Benelli Tornado 900 entzog sich zunächst der Kontrolle, konnte später jedoch an seiner Wohnanschrift gestellt werden.

Die Polizei zog vier weitere Streifenwagen zum Gregor-Mendel-Ring hinzu, wo auch der technische Zustand der Zweiräder untersucht wurde. Im Falle einer Kawasaki führte dies zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Atemalkoholtests bei den Männern fielen negativ aus.

Auf Veranlassung der Staatsanwaltschaft Köln wurden die Motorräder, Zulassungsbescheinigungen und Führerscheine sichergestellt. Die Männer müssen sich nun wegen des Verdachts der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen verantworten. Gegen 23 Uhr beendeten die Polizisten ihren Einsatz.