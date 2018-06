Polizei suchte mit Foto

Köln. Die zwei neunjährigen Schüler aus einer Förderschule in Köln-Sülz, die seit Montagmorgen vermisst wurden, sind wohlbehalten zurück. Wo sie sich aufhielten, ist laut Polizei noch unbekannt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 18.06.2018

Die beiden neunjährigen Förderschüler Sahli Pehlivanoglu und Nikita Gasa, die seit Montagmorgen vermisst wurden, sind wieder aufgetaucht. Das teilte die Kölner Polizei am späten Montagnachmittag mit.

Die beiden Schüler waren nach einer Pause nicht wieder in den Unterricht zurückgekehrt. Sie verließen stattdessen das Schulgelände in Köln-Sülz und wurden seitdem nicht mehr gesehen. Die Suche nach den Neunjährigen blieb zunächst ohne Erfolg, weshalb die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung bat. Die beiden Kinder erschienen am Nachmittag wohlbehalten an ihren Wohnanschriften. Wo sie sich zwischenzeitlich aufhielten, ist derzeit noch nicht bekannt.