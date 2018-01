Steigender Rheinpegel

Der Rheinpegel in Bonn steigt erneut.

Franz Koczulla montiert an der Rheinlust den mobilen Hochwasserschutz.

Inhaltsverzeichnis 1. Fähren in Bonn und Region stellen ihren Betrieb ein 2. Hochwasser im Kreis Ahrweiler

Bonn/Köln. Der Rheinpegel in Bonn und der Region steigt weiter. Am Mittwochabend stellen die Fähren ihren Betrieb ein. Auch die Stadtbahnlinie 66 fährt nur noch bis Königswinter.

Von general-anzeiger-bonn.de, 24.01.2018

Die Sieben-Meter-Marke hat der Rhein am Mittwochnachmittag überschritten. Auf der Beueler Rheinseite wurden daher erste Schutzvorkehrungen getroffen. Mitarbeiter des Tiefbauamtes setzten am Mittwochmorgen in Höhe der Rheinlust die Dammbalken in die Vorrichtungen ein.

Auch in Bad Godesberg wurden weitere Hochwasserschutzmaßnahmen ergriffen. Der Fährbetrieb zwischen Niederdollendorf und Bad Godesberg sowie zwischen Königswinter und Mehlem wurde nach Betriebsschluss am Mittwochabend eingestellt. Wann die Fähren wieder fahren werden, sei derzeit noch ungewiss, sagten die Fährbetreiber. Am Mittag stellte die Stadt Absperrungen an der Rheinallee und der Austraße auf.

Steigende Pegelstände vorausgesagt

Für Donnerstag rechnet die Stadt weiterhin mit Pegelständen von rund 7,40 Metern. Damit erreicht Bonn den Stand eines mittleren Hochwassers. Auch für Freitag werden steigende Pegelstände vorausgesagt. Das Brassertufer soll am Donnerstag gesperrt werden, ebenso der Bereich zwischen Charles-de-Gaulle-Straße und Hermann-Ehlers-Straße.

Hochwasser in Bonn Foto: Benjamin Westhoff Der Rheinpegel in Bonn steigt auch am Samstag stetig an. Die Acht-Meter-Marke ist bald erreicht.

Foto: Benjamin Westhoff Der Rheinpegel in Bonn steigt auch am Samstag stetig an. Die Acht-Meter-Marke ist bald erreicht.

Foto: Benjamin Westhoff Der Rheinpegel in Bonn steigt erneut.

Foto: Benjamin Westhoff Der Rheinpegel in Bonn steigt auch am Samstag stetig an. Die Acht-Meter-Marke ist bald erreicht.

Foto: Benjamin Westhoff Der Rheinpegel in Bonn steigt auch am Samstag stetig an. Die Acht-Meter-Marke ist bald erreicht.

Foto: Benjamin Westhoff Mitarbeiter des Tiefbauamtes haben am Dienstag am Rathenauufer Straßensperrungen eingerichtet.

Foto: Benjamin Westhoff Der Rheinpegel in Bonn steigt auch am Samstag stetig an. Die Acht-Meter-Marke ist bald erreicht.

Foto: Benjamin Westhoff Der Rheinpegel in Bonn steigt auch am Samstag stetig an. Die Acht-Meter-Marke ist bald erreicht.

Foto: Benjamin Westhoff Der Rheinpegel in Bonn steigt auch am Samstag stetig an. Die Acht-Meter-Marke ist bald erreicht.

Foto: Benjamin Westhoff Der Rheinpegel in Bonn steigt auch am Samstag stetig an. Die Acht-Meter-Marke ist bald erreicht.

Foto: Virgilio Gioffré Vogels Das Foto machte GA-Leser Virgilio Gioffré Vogels am Dienstagmittag.

Foto: Axel Vogel Hochwasser in Bonn-Mehlem.

Foto: Axel Vogel Hochwasser in Bonn-Mehlem.

Foto: Axel Vogel Hochwasser in Bonn-Mehlem.

Foto: Axel Vogel Hochwasser in Bonn-Mehlem.

Foto: Axel Vogel Hochwasser in Bonn-Mehlem.

Foto: Axel Vogel Hochwasser in Bonn-Mehlem.

Foto: Axel Vogel Der Rheinpegel in Bonn steigt auch am Samstag stetig an. Die Acht-Meter-Marke ist bald erreicht.

Foto: Axel Vogel Der Rheinpegel in Bonn steigt auch am Samstag stetig an. Die Acht-Meter-Marke ist bald erreicht.

Foto: Axel Vogel Der Rheinpegel in Bonn steigt auch am Samstag stetig an. Die Acht-Meter-Marke ist bald erreicht.

Foto: Axel Vogel Der Rheinpegel in Bonn steigt auch am Samstag stetig an. Die Acht-Meter-Marke ist bald erreicht.

Foto: Axel Vogel Der Rheinpegel in Bonn steigt auch am Samstag stetig an. Die Acht-Meter-Marke ist bald erreicht.

Foto: Axel Vogel Der Rheinpegel in Bonn steigt auch am Samstag stetig an. Die Acht-Meter-Marke ist bald erreicht.

Foto: Axel Vogel Der Rheinpegel in Bonn steigt auch am Samstag stetig an. Die Acht-Meter-Marke ist bald erreicht.

Foto: Axel Vogel Der Rheinpegel in Bonn steigt auch am Samstag stetig an. Die Acht-Meter-Marke ist bald erreicht.

Foto: Axel Vogel Der Rheinpegel in Bonn steigt auch am Samstag stetig an. Die Acht-Meter-Marke ist bald erreicht.

Foto: Axel Vogel Der Rheinpegel in Bonn steigt auch am Samstag stetig an. Die Acht-Meter-Marke ist bald erreicht.

Foto: Axel Vogel Der Rheinpegel in Bonn steigt auch am Samstag stetig an. Die Acht-Meter-Marke ist bald erreicht.

Foto: Axel Vogel Der Rheinpegel in Bonn steigt auch am Samstag stetig an. Die Acht-Meter-Marke ist bald erreicht.

Foto: Nicolas Ottersbach Hochwasser in Bonn.

Foto: Nicolas Ottersbach Der Rheinpegel in Bonn steigt auch am Samstag stetig an. Die Acht-Meter-Marke ist bald erreicht.

Foto: Nicolas Ottersbach Der Rheinpegel in Bonn steigt auch am Samstag stetig an. Die Acht-Meter-Marke ist bald erreicht.

Foto: Nicolas Ottersbach Der Rheinpegel in Bonn steigt auch am Samstag stetig an. Die Acht-Meter-Marke ist bald erreicht.

Foto: Nicolas Ottersbach Der Rheinpegel in Bonn steigt auch am Samstag stetig an. Die Acht-Meter-Marke ist bald erreicht.

Foto: Nicolas Ottersbach Der Rheinpegel in Bonn steigt auch am Samstag stetig an. Die Acht-Meter-Marke ist bald erreicht.

Foto: Nicolas Ottersbach Der Rheinpegel in Bonn steigt auch am Samstag stetig an. Die Acht-Meter-Marke ist bald erreicht.

Foto: Nicolas Ottersbach Der Rheinpegel in Bonn steigt auch am Samstag stetig an. Die Acht-Meter-Marke ist bald erreicht.

Foto: Nicolas Ottersbach Der Rheinpegel in Bonn steigt auch am Samstag stetig an. Die Acht-Meter-Marke ist bald erreicht.

Foto: Nicolas Ottersbach Der Rheinpegel in Bonn steigt auch am Samstag stetig an. Die Acht-Meter-Marke ist bald erreicht.

Foto: Nicolas Ottersbach Der Rheinpegel in Bonn steigt auch am Samstag stetig an. Die Acht-Meter-Marke ist bald erreicht.

Foto: Michael Berger Der Rheinpegel in Bonn steigt auch am Samstag stetig an. Die Acht-Meter-Marke ist bald erreicht.

Foto: Eva Mosters Der Rheinpegel in Bonn steigt auch am Samstag stetig an. Die Acht-Meter-Marke ist bald erreicht.

Foto: Eva Mosters Der Rheinpegel in Bonn steigt auch am Samstag stetig an. Die Acht-Meter-Marke ist bald erreicht.

Foto: Nicolas Ottersbach Der Rheinpegel in Bonn steigt auch am Samstag stetig an. Die Acht-Meter-Marke ist bald erreicht.

Foto: Nicolas Ottersbach Der Rheinpegel in Bonn steigt auch am Samstag stetig an. Die Acht-Meter-Marke ist bald erreicht.

Foto: Nicolas Ottersbach Der Rheinpegel in Bonn steigt auch am Samstag stetig an. Die Acht-Meter-Marke ist bald erreicht.

Foto: Alexandra Mölleken Das Rheinufer unerhalb des Auswärtigen Amts ist vollkommen überflutet. Eine Radtour der etwas anderen Art.

Foto: Nicolas Ottersbach Der Rheinpegel in Bonn steigt auch am Samstag stetig an. Die Acht-Meter-Marke ist bald erreicht.

Foto: Alexandra Mölleken Der Rheinpegel in Bonn steigt auch am Samstag stetig an. Die Acht-Meter-Marke ist bald erreicht.

Foto: Sabrina Bauer Das Beueler Ufer an der Rheinlust.

Foto: Alexandra Mölleken Das Rheinufer ist überschwemmt.

Foto: Alexandra Mölleken Das Rheinufer am Samstagmittag.

Foto: Benjamin Westhoff Der Rheinpegel in Bonn steigt auch am Samstag stetig an. Die Acht-Meter-Marke ist bald erreicht.

Foto: Benjamin Westhoff Der Rheinpegel in Bonn steigt auch am Samstag stetig an. Die Acht-Meter-Marke ist bald erreicht.

Foto: Benjamin Westhoff Der Rheinpegel in Bonn steigt auch am Samstag stetig an. Die Acht-Meter-Marke ist bald erreicht.

Foto: Benjamin Westhoff Der Rheinpegel in Bonn steigt auch am Samstag stetig an. Die Acht-Meter-Marke ist bald erreicht.

Foto: Benjamin Westhoff Der Rheinpegel in Bonn steigt auch am Samstag stetig an. Die Acht-Meter-Marke ist bald erreicht.

Foto: Benjamin Westhoff Der Rheinpegel in Bonn steigt auch am Samstag stetig an. Die Acht-Meter-Marke ist bald erreicht.

Foto: Benjamin Westhoff Der Rheinpegel in Bonn steigt auch am Samstag stetig an. Die Acht-Meter-Marke ist bald erreicht.

Foto: Benjamin Westhoff Der Rheinpegel in Bonn steigt auch am Samstag stetig an. Die Acht-Meter-Marke ist bald erreicht.

Foto: Benjamin Westhoff Der Rheinpegel in Bonn steigt auch am Samstag stetig an. Die Acht-Meter-Marke ist bald erreicht.

Foto: Benjamin Westhoff Am Donnerstagabend ist der Rhein in Beuel über die Ufer getreten.

Foto: Benjamin Westhoff Am Donnerstagabend ist der Rhein in Beuel über die Ufer getreten.

Foto: Benjamin Westhoff Hochwasser am Bonner Rheinufer am frühen Donnerstagabend.

Foto: Benjamin Westhoff Hochwasser am Bonner Rheinufer am frühen Donnerstagabend.

Foto: Benjamin Westhoff Am Donnerstagabend hat die Polizei das Rathenauufer in Bonn gesperrt.

Foto: Axel Vogel Hochwasser in Bad Godesberg.

Foto: Axel Vogel Hochwasser in Bad Godesberg.

Foto: Axel Vogel Hochwasser in Bad Godesberg.

Foto: Axel Vogel Hochwasser in Bad Godesberg.

Foto: Axel Vogel Hochwasser in Bad Godesberg.

Foto: Axel Vogel Hochwasser in Bad Godesberg.

Foto: Axel Vogel Hochwasser in Bad Godesberg.

Foto: Axel Vogel Hochwasser in Bad Godesberg.

Foto: Axel Vogel Hochwasser in Bad Godesberg.

Foto: Axel Vogel Hochwasser in Bad Godesberg.

Foto: Axel Vogel Hochwasser in Bad Godesberg.

Foto: Axel Vogel Hochwasser in Bad Godesberg.

Foto: Axel Vogel Hochwasser in Bad Godesberg.

Foto: Axel Vogel Hochwasser in Bonn.

Foto: Axel Vogel Das Hochwasser in Bonn steigt weiter.

Foto: Axel Vogel Hochwasser in Bonn.

Foto: Benjamin Westhoff Hochwasser am Rhein in Bonn: Der Pegel steigt weiter.

Foto: Benjamin Westhoff Hochwasser am Rhein in Bonn: Der Pegel steigt weiter.

Foto: Benjamin Westhoff Hochwasser am Rhein in Bonn: Der Pegel steigt weiter.

Foto: Benjamin Westhoff Hochwasser am Rhein in Bonn: Der Pegel steigt weiter.

Foto: Benjamin Westhoff Hochwasser am Rhein in Bonn: Der Pegel steigt weiter.

Foto: Benjamin Westhoff Hochwasser am Rhein in Bonn: Der Pegel steigt weiter.

Foto: Benjamin Westhoff Hochwasser am Rhein in Bonn: Der Pegel steigt weiter.

Foto: Benjamin Westhoff Hochwasser am Rhein in Bonn: Der Pegel steigt weiter.

Foto: Benjamin Westhoff Hochwasser am Rhein in Bonn: Der Pegel steigt weiter.

Foto: Benjamin Westhoff Hochwasser am Rhein in Bonn: Der Pegel steigt weiter.

Foto: Christoph Meurer 3. Januar: Der untere Weg am Rhein in Mehlem ist überflutet.

Foto: Christoph Meurer 3. Januar: Der untere Weg am Rhein in Mehlem ist überflutet.

Foto: Christoph Meurer 3. Januar: Der untere Weg am Rhein in Mehlem ist überflutet.

Foto: Christoph Meurer 3. Januar: Der untere Weg am Rhein in Mehlem ist überflutet.

Foto: Christoph Meurer In Mehlem ist es zu Überschwemmungen gekommen.

Foto: Benjamin Westhoff Der Rheinpegel steht im Dezember bei über sechs Metern.

Foto: Benjamin Westhoff Der Rheinpegel steht bei über sechs Metern.

Foto: Benjamin Westhoff Der Rheinpegel steht bei über sechs Metern.

Foto: Benjamin Westhoff Der Rheinpegel steht bei über sechs Metern.

Foto: Benjamin Westhoff Der Rheinpegel steht bei über sechs Metern.

Foto: Benjamin Westhoff Der Rheinpegel steht bei über sechs Metern.

Foto: Benjamin Westhoff Der Rheinpegel steht bei über sechs Metern.

Foto: Robin Lutz Hochwasser in Königswinter bei Nacht.

Foto: Sigrid Weffer Hochwasser in Bonn-Beuel.

Foto: Frank Homann Hochwasser von der Erpeler Ley aus.

Foto: Frank Homann Hochwasser in Erpel.

Foto: Frank Homann. Hochwasser in Erpel.

Foto: Frank Homann Hochwasser in Remagen

Foto: Facebook-User Krzystof Krzan Der Rheinpegel in Bonn steigt auch am Samstag stetig an. Die Acht-Meter-Marke ist bald erreicht.

Foto: Facebook-User Peter Preckel Der Rheinpegel in Bonn steigt auch am Samstag stetig an. Die Acht-Meter-Marke ist bald erreicht.

Foto: Facebook-User Thunder Dave Der Rheinpegel in Bonn steigt auch am Samstag stetig an. Die Acht-Meter-Marke ist bald erreicht.

Nach dem Hochwasser zu Jahresbeginn steigt der Flusspegel in Bonn und der Region erneut. In Bonn lag der Rheinpegel am Mittwochmorgen bei 6,93 Meter. Bei weiter steigendem Pegel wird laut Angaben der Stadt am Mittwoch die Sieben-Meter-Marke und am Donnerstag die Schwelle zum mittleren Hochwasser erreicht.

Die Stadtwerke Bonn werden aus diesem Grund ab Mittwoch die Stadtbahnlinie 66 einschränken. Wie die SWB mitteilen, fahren die Bahnen ab Mittwochmorgen nur noch zur Haltestelle Clemens-August-Straße nach Königswinter.

Sperrungen in Rhein-Nähe

Im Laufe des Mittwochs soll der Rhein voraussichtlich die Sieben-Meter-Marke überschreiten. Mitarbeiter des Tiefbauamtes sperrten daher das Rathenauufer im Bereich „Zweite Fährgasse“ und „Rheingasse“ ab. Die Straße ist einspurig befahrbar, Autofahrer sollten ihre Autos hier nicht mehr parken. In Bad Godesberg wurde das „Von-Sandt-Ufer“ von der Rheinallee bis einschließlich Mehlem gesperrt. Am Mittwoch sollen zudem die Zufahrten zum Ufer vom Legionsweg bis Schaumburg-Lippe-Straße abgeriegelt werden. Auf der Beueler Rheinseite sollen am Mittwochmorgen ebenfalls die Dammbalkenverschlüsse auf Höhe der Rheinlust eingesetzt werden.

Für Donnerstag sagt das rheinland-pfälzische Landesamt für Umwelt steigende Wasserstände und einen Anstieg von 7,36 Metern bis hin zu 7,80 Metern voraus – damit wäre der Stand eines mittleren Hochwassers erreicht. „Das Hochwasser steigt relativ langsam an, wie beim letzten Mal“, sagte Stefanie Zießnitz vom Presseamt. Die Feuerwehr kontrolliert die Pegelstände, um Hochwassergefahren zu erkennen, während das Tiefbauamt Deiche und Verschlusstore überwacht. Pegelstände von über acht Metern, wie Anfang Januar, erwarte die Stadt derzeit allerdings nicht. Stege oder Sandsäcke würden daher noch nicht aufgebaut.

Die Fähre zwischen Niederdollendorf und Bad Godesberg fährt am Mittwoch noch ganz normal, ab Donnerstag soll der Betrieb jedoch ebenfalls eingestellt werden.

Ersatzverkehr ab Mittwoch in Königswinter

Die Experten des Hochwassermeldezentrums in Mainz gingen am Dienstag davon aus, dass die für Königswinter kritische Marke von sieben Metern am Pegel Andernach spätestens am Donnerstag überschritten wird. Am Dienstagmittag lag dieser Pegel noch bei 6,65 Metern.

Bei der Stadt sieht man der für Freitag erwarteten Scheitelwelle nach den jüngsten Erfahrungen recht gelassen entgegen. „Wir sind von Panik weit entfernt“, sagt Nico Graefe, Sprecher der Stadt Königswinter. Am frühen Abend sperrte die Stadt die Rheinallee für den Verkehr. In den vom Hochwasser bedrohten Straßenzügen wurde auch wieder das Material zur Errichtung von Stegen bereitgestellt, die die Feuerwehr bei Bedarf errichten wird. Wie die Stadt weiter mitteilte, werden am Feuerwehrgerätehaus in der Altstadt gefüllte Sandsäcke ausgegeben. Wie erwartet ist die Rheinallee damit ab Mittwochabend in Höhe des Sea Life Centers gesperrt. Bei einem Höchstpegel von 8,32 hatte die Feuerwehr zuletzt rund 40 Meter Stege in den Rheingassen aufgebaut. Dieses Mal sagen die Experten für Donnerstag minimal 7,14 Meter und maximal 7,77 Meter voraus.

Auch die Stadtbahnlinie 66 (Siegburg-Bad Honnef) kann dann dort nicht mehr fahren. Die Stadtwerke Bonn teilten daher am Dienstagmittag mit, dass die Bahnen mit Betriebsbeginn am Mittwoch, 24. Januar, nur noch bis zur Haltestelle Clemens-August-Straße in Königswinter verkehren werden. Von dort geht es dann bis zur Endhaltestation in Bad Honnef mit Shuttlebussen weiter. Die Stadtwerke planen die üblichen Ersatzhaltestellen einzurichten. Die Fähren zwischen Königswinter und Mehlem wird ab Donnerstag ihren Betrieb einstellen.

Wie die Stadt Bad Honnef am Mittwochmorgen mitteilte, ist die Rheinpromenade zwischen den Straßen Am Spitzenbach und dem Mühlenweg gesperrt worden. Vorbereitet werde außerdem die Sperrung der Rhöndorfer Unterführung "Am Steinchen". Die Stadt hat beschlossen, dass aufgrund des steigenden Pegels die Unterführung gegen 17 Uhr gesperrt wird.

Informationen unter www.bad-honnef.de sowie www.koenigswinter.de

Schutzmaßnahmen in Bornheim

Aufgrund des steigenden Pegels des Rheins hat die Stadt Bornheim erneut Schutzmaßnahmen getroffen. Am Wochenende wurde die erste Hochwassermarke von 6,10 Meter am Pegel Bonn überschritten, so dass in den Rheinorten Hersel, Uedorf und Widdig der Leinpfad und Abschnitte des Rheinuferwegs sowie die Abgänge vom Rheinuferweg auf den Leinpfad gesperrt sind.

Aufgrund des weiter steigenden Pegels und der Hochwasserprognose wurden auch die Absperrungen an der Siegstraße (Einmündung Weingarten), an der Bayerstraße (Einmündung Weingarten), am Auenweg (Einmündung in den Engländerweg), am Grünen Weg (Abzweigung der Rheindorfer Straße) und dem Fuß- und Radweg in Höhe des Jugendspielplatzes in Hersel eingerichtet. Während dieser Sperrmaßnahmen kann es laut Mitteilung der Stadt zu Einschränkung im öffentlichen Verkehrsraum kommen.

Grundlage für die Maßnahmen ist der Plan zur Gefahrenabwehr bei Hochwasser der Stadt Bornheim. Nähere Informationen zum Hochwasser in Bornheim stehen auch auf der Homepage der Stadt. Eine Übersicht der Pegelstände ist auf der Internetseite der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes jederzeit abrufbar.

Pegelstand in Bonn Eine Übersicht über den aktuellen Wasserstand des Rheins bietet die Stadt Bonn auf ihrer Internetseite. Die Daten werden alle 15 Minuten aktualisiert.

Infoblatt der Stadt

Eine automatische Ansage über die Pegelstände in Bonn erhält man unter 0228/19429. Wichtige Tipps zur Hochwasservorsorge liefert das Infoblatt der Stadt Bornheim. Außerdem kann man dieses Infoblatt am Umwelttelefon der Stadtverwaltung Bornheim unter 02222/945310 kostenlos anfordern. Der Versand erfolgt per Post oder E-Mail.

Bei sieben Meter Pegelstand werden bereits Zufahrtsstraßen zum Rhein in Beuel gesperrt, ab 7,15 entfallen die Haltestellen Bad Godesberg Fähre und Bad Godesberg Rheinufer. Die Fähre Graurheindorf-Mondorf hat ihren Betrieb bereits eingestellt. Was bei welchem Pegelstand passiert, ist hier nachzulesen.

Wer bereitet was vor?

Die Stadt Bonn informiert außerdem darüber, wer sich um Vorbereitungen und Schutzmaßnahmen kümmert. So heißt es: "Die Feuerwehr beobachtet den Pegel ständig, um drohende Hochwassergefahren rechtzeitig zu erkennen." Außerhalb der Dienstzeiten wird die Überwachung des Rheinpegels durch die Leitstelle der Feuerwehr sichergestellt. Das Tiefbauamt, das für den Bau, den Betrieb und die Unterhaltung der Hochwasserschutzanlagen wie Deiche, Schutztore, Siele und des Abwassersystems zuständig ist, kontrolliert regelmäßig die Deiche und Verschlusstore.

Der Stadtordnungsdienst überwacht die Sperrung der Rheinzufahrtsstraßen und kontrolliert, dass vor Ort keine Fahrzeuge mehr abgestellt werden. Auf Grundlage der derzeitig vorliegenden Prognosen sei der Aufbau von Stegen oder die Ausgabe von Sandsäcken aktuell noch nicht vorgesehen. Die Feuerwehr bittet die Bonnerinnen und Bonner, eigenverantwortlich Sicherungsmaßnahmen für ihre Gebäude im Rahmen ihrer Möglichkeiten durchzuführen. Zum Thema Hochwasser und Rheinpegel gibt es Informationen seitens der Stadt und Hinweise zum Schutz und zur Eigenvorsorge.

Lage in Köln und Düsseldorf

Der Höhepunkt des neuerlichen Hochwassers des Rheins bei Köln wird voraussichtlich am Freitag erreicht. Noch ist das Wasser bei keiner der mobilen Schutzwände angekommen. Das werde sich im Laufe der kommenden zwei Tage vermutlich ändern, sagte ein Sprecher der Hochwasserschutzzentrale in Köln am Mittwochmorgen. Im Norden der Stadt, im Ortsteil Kasselberg, müssten unter Umständen noch Stege für die Bewohner aufgebaut werden. Die bisherigen Vorbereitungen seien sehr routiniert abgelaufen. „Wir schauen jetzt recht entspannt auf die kommende kleine Hochwasserwelle.“

Für Freitag wird bei Köln ein Pegelstand um 8,50 Meter erwartet. Schon 20 Zentimeter vorher müsste der Schiffsverkehr auf Deutschlands wichtigster Wasserstraße gestoppt werden. Der bisher höchste Pegelstand in Köln lag in diesem Jahr bei 8,78 Meter.

Auch bei Düsseldorf soll der Rhein noch weiter anschwellen. Der Wasserstand lag dort am Mittwochmorgen bei 6,90 Meter. Ab einer Höhe von 7,10 Meter dürften Schiffe dort nur noch langsam und in der Mitte des Stroms fahren. In Düsseldorf stehen noch einige Schutzwände nach der jüngsten Hochwasserlage von Anfang Januar. Das betrifft etwa die Wand zum Alten Hafen. Sie wird ab einem Pegelstand von 7,50 Meter geschlossen.

(mit Material von dpa)