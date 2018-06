Großbrand im Supermarkt

Frechen. Im Rewe-Markt in Frechen ist am Sonntagabend ein Großbrand ausgebrochen. Bisher konnte die Feuerwehr den Brand nicht unter Kontrolle bringen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 10.06.2018

In einem Rewe-Markt in Frechen bei Köln ist ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr kämpfte am Sonntagabend mit einem Großaufgebot gegen die Flammen, wie die Polizei mitteilte. Rund um den Supermarkt sei alles gesperrt und geräumt worden, darunter auch die Bundesstraße 264. Ob es Verletzte gab, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Anwohner sind angehalten, ihre Fenster geschlossen zu halten. Das Feuer ist den Angaben nach um etwa 19.30 Uhr ausgebrochen. Örtliche Medien berichteten von mehreren Explosionen. (mit Material von dpa)

Weitere Informationen folgen.