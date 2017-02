Feuerwehreinsatz in der Kölner Innenstadt

06.02.2017 Köln. In der Kölner Innenstadt ist es am Abend zu einer Explosion gekommen. Dabei wurden zwei Menschen schwer verletzt. Die Ursache ist noch unklar.

Nahe dem Kölner Stadtmuseum hat es am Abend eine Explosion in einem Tonstudio in einem Keller gegeben. Gegen 19.30 Uhr verständigten Anwohner die Polizei. Die Beamten rückten mit einem Großaufgebot aus und sperrten das Gebiet weiträumig ab.

Die Feuerwehr war mit drei Löschzügen vor Ort. Bei der Explosion wurden zwei Männer schwer verletzt. Die beiden wurden nach ersten Informationen in eine Klinik in Mehrheim gebracht. In unmittelbarer Nähe des Explosionortes stellte die Polizei Propangasflaschen sicher. Ob diese im Zusammenhang mit dem Vorfall stehen ist jedoch unklar.

Zunächst wollte die Polizei das Gebiet weiträumig evakuieren. "Die Situation hat sich zunächst dramatischer dargestellt", so ein Sprecher der Polizei. Eine weitere Explosionsgefahr besteht nach Angaben des Beamten aber nicht mehr.

Aktuell ist ein Statiker vor Ort, der die Standfestigkeit des Wohnhauses überprüft. Die Ursache für die Explosion ist unklar. Die Kripo Köln hat die Ermittlungen übernommen. (Simon Bartsch)