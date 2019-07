Tod durch Band-Management bestätigt

Köln. Willy Schnitzler, früherer Keyboarder der "Black Fööss", ist tot. Wie das Management der Kölner Band am Montagnachmittag bestätigte, starb er bei einem Autounfall in Ungarn.

Von Christine Bähr, 01.07.2019

Das frühere Mitglied der "Bläck Föss" Willy Schnitzler ist tot. Dies bestätigte am Montagnachmittag das Management der Band. Laut Mitteilung kam er bei einem Autounfall in Ungarn ums Leben. Willy Schnitzler war von 1980 an Keyboarder der Kölner Band, bis er sich 2005 aus gesundheitlichen Gründen von der Bühne verabschiedete und durch Andreas Wegener ersetzt wurde.

Schnitzlers früherer Produzent Reiner Hömig bestätigte die Todesnachricht aus dem privaten Umfeld des Musikers auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur. Das "Bläck Fööss"-Management erläuterte: "Wir trauern um einen lieben Kollegen, der uns mehr als 25 Jahre auf und hinter der Bühne begleitet hat." Ihr Mitgefühl gelte insbesondere seiner Frau und seinen Kindern. Nach seinem Karriere-Ende war der Musiker nach Ungarn ausgewandert und hatte seither zurückgezogen in der Nähe des Plattensees gelebt.

(mit Material von dpa)