ICE-Trasse Richtung Flughafen Köln/Bonn

Rösrath. In der Nacht zum 1. Mai ist auf der ICE-Trasse in Richtung Flughafen Köln/Bonn ein Esel von einem Zug erfasst und getötet worden. Laut dem Bruder des Besitzers soll das Tier und ein weiterer Esel vorsätzlich in den Tunnel geführt worden sein.

Von Charlotte Pekel, Andreas Dyck, 02.05.2017

Die Bundespolizei am Flughafen Köln/Bonn hat den Vorfall gegenüber dem GA bestätigt. Demnach wurde die Polizei am späten Sonntagabend gegen 22.15 Uhr über einen freilaufenden Esel im Eisenbahntunnel zum Flughafen informiert, der von einer S-Bahn angefahren worden sei. Die Polizei sperrte die Gleise daraufhin und durchsuchte den Tunnel nach dem Tier. Die Beamten fanden einen Esel tot auf, ein weiterer Esel wurde lebend eingefangen und zum Ausgang des Tunnels gebracht. Unklar sei, wie die Tiere ausbrechen konnten. Hinweise auf eine Straftat gibt es laut Polizei bisher aber nicht.

Anders stellt es ein Facebook-Post dar, in dem sich ein Mann als Bruder des Besitzers der zwei Esel ausgibt. Demnach gehören die Tiere zum Bestand eines Mannes aus Rösrath. Unbekannte Täter sollen die beiden Esel zu der Zugstrecke und in den Tunnel getrieben haben. Einer der Esel soll daraufhin von einem Zug erfasst und getötet worden sein. Der zweite Esel habe den Vorfall körperlich unverletzt überlebt, allerdings seien an seinem Verhalten seelische Schäden festzustellen.

Dem Facebook-Post zufolge veranstaltet der Besitzer der beiden Esel jedes Jahr die Aktion Eselreiten am Tor zur Wahner Heide. Mit seinen Eseln sei der Mann auch eingebunden in das Naturschutzprojekt der Wahner Heide. Demnach werden die Tiere einen Tag vor der Aktion auf eine geschützte Weide zum Gut Leidenhausen gebracht, das in der Nähe der Bahntrasse liegt. So sei es auch am Sonntag geschehen. Wie der Bruder des Eselbesitzers vermutet, hätten Unbekannte den Trafo am Elektrozaun gelöst und den Zaun geöffnet.

In dem Facebook-Post bittet der Verfasser seine Facebook-Freunde um Mithilfe an der Aufklärung der Tat. Die Esel würden sich nicht von selbst einer Zugstrecke nähern, weil der Schotter und die Geräusche der Züge sie davon abhalten würden. Sie seien sensible und intelligente Tiere.

Der Bahnabschnitt wurde nach Angaben der Polizei um 23.44 Uhr wieder freigegeben. Es habe bei fünf Zügen leichte Verspätungen gegeben, zwei Züge seien umgeleitet worden und zwei Züge ausgefallen.

Der lebende Esel sei schließlich in einen Anhänger verladen und zurück zu seinen Besitzern gebracht worden.