Schweinerei mit Folgen

Köln. Ende Januar gab es Nachwuchs für den Kölner Zoo: Gleich vier Frischlinge wurden erstmals von den Pinselohrschweinen im Kölner Zoo geboren.

Von general-anzeiger-bonn.de, 22.02.2018

Das Pinselohrschwein-Paar "Cassie" und "Picasso" hat Ende Januar durch ihren Nachwuchs im Kölner Zoo für Freude gesorgt. Die vier Frischlinge der beiden sind die ersten Neugeborenen ihrer Art im Kölner Zoo. Die drei männlichen und der weibliche Frischling sind laut Zoo alle gesund und lebendig.

Eber "Picasso" zog 2012 aus dem Zoo Landau nach Köln. "Cassie" kam erst im August 2017 aus dem britischen Colchester dazu. Beide Schweine verstanden sich auf Anhieb gut und harmonisierten miteinander. So kam es nach knapp 130 Tagen Tragzeit schon zur Geburt des Nachwuchses.

Die kleinen Frischlinge werden nach Angaben des Zoos in ihren ersten sechs Lebensmonaten eine helle Färbung mit Längsstreifen haben. Danach färben sie sich in das rauhaarige, rot-bräunlich-schwarze Fell, das aus ihre Eltern tragen. Die vorhandenen "Pinsel" an den Ohren geben dem Pinselohrenschwein seinen Namen.

Ihr Lebensraum ist meist feucht und schattig, denn die Pinselohrschweine bevorzugen Wälder, in denen sie in Rotten leben. Ursprünglich stammen die Schweine aus West- und Zentralafrika, sowie dem östlichen Südafrika. Da sie keine Unterwolle unterm Fell haben, sind "Cassies" und "Picassos" Artgenossen kälteempfindlich. Sonst ähneln die Pinselohrschweine den uns bekannten und heimischen Wildschweinen. Sie durchwühlen den Boden auf der Suche nach essbaren Knollen, Wurzeln und Kleintieren.

Im Kölner Zoo kann man die Pinselohrschweine auf einer für Schweine artgerechten Anlage am Nashornhaus finden und besuchen. Trotz ihrer Nachtaktivität sind sie für Besucher dort auch tagsüber gut sichtbar.