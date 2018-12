Bei Sondierungsarbeiten in Poll

KÖLN. In Köln wurde erneut eine Weltkriegsbombe gefunden. Zur Entschärfung wird die Siegburger Straße gesperrt, die Autobahn 4 bleibt befahrbar.

Von general-anzeiger-bonn.de, 18.12.2018

Noch am Dienstag soll eine Weltkriegsbombe entschärft werden, die am Morgen bei gezielten Sondierungsarbeiten in Köln-Poll gefunden wurde. Wie die Stadt mitteilt, wurde die 5-Zentner-Bombe unmittelbar hinter einem Tankstellengebäude freigelegt. Der Evakuierungsradius wurde vorerst auf 300 Meter festgesetzt. Nach der endgültigen Festlegung des Radius' mit der Sperrungs des Gebietes wird der Ordnungsdienst mit der Evakuierung von rund 1000 Personen beginnen.

Die Autobahn 4 inklusive der Auffahrten soll infolge der Entschärfung nicht gesperrt werden. Ebenso wird die Förderschule Auf dem Sandberg nicht evakuiert.