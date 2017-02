Dreijährige in Freizeitbad ertrunken

01.02.2017 Gummersbach. Ein dreijährige Mädchen ist in dem Gummersbacher Schwimmbad Gumbala vor eineinhalb Wochen ertrunken. Nun ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Tötung gegen zwei Personen.

Nach dem Tod eines dreijährigen Mädchens in einem Schwimmbad in Gummersbach ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen fahrlässiger Tötung gegen den Vater und eine Bademeisterin. Es bestehe ein Anfangsverdacht wegen Verletzung der Aufsichtspflicht, sagte ein Sprecher der Kölner Staatsanwaltschaft am Mittwoch. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.

Das Kind hatte vor eineinhalb Wochen mit zwei älteren Geschwistern und seinem Vater das Freizeitbad besucht. Der 42-Jährige bemerkte plötzlich, dass seine Tochter verschwunden war und fand sie kurz darauf leblos im großen Becken. Die Dreijährige wurde zunächst wiederbelebt, starb dann aber kurze Zeit später in einer Spezialklinik in Siegen. Eine Obduktion ergab, dass das Mädchen ertrunken war. (dpa)