Jeckes Liedergut

Bonn. Es ist wieder soweit. Auf Sitzungen, Proklamationen und ähnlichen Veranstaltungen strunzen die Karnevals-Jecken wieder mit ihrem Liedergut. Und? Wie gut kennen Sie die Karnevals-Hits? Testen Sie Ihr Wissen in unserem Emoji-Quiz.

Von general-anzeiger-bonn.de, 15.01.2018

Wissen Sie, was in der Kölner Kaygasse in Höhe der Hausnummer 0 steht? Oder mit wem das Titti am Samstag durch die City zieht? Ja? Ja, es gibt sie die Karnevalsexperten, die so ziemlich jeden kölschen Evergreen auswendig kennen und zeitgleich auch die neuesten Hits schon Wochen vor Sessionbeginn besser aufsagen können, als die Weihnachtsgeschichte an Heilig Abend.

Und das ist gar nicht so einfach. Denn auch wenn es eine frisch veröffentlichte Studie anders darstellt, gefühlt gibt es weltweit keine Region, die so oft besungen wurde, wie Köln und das direkte Umland, zumindest an Karneval. Von den vier Botze über der Kölner Kleeblatt bis hin zu den Senkrechtstartern Querbeat - die Musikgruppen hatten immer wieder ein gutes Händchen für die richtige Musik zur fünften Jahreszeit.

Doch sind die Lieder wirklich so bekannt? Wir haben uns mal die Mühe gemacht und ein paar echte Karnevalsknüller zusammengetragen. Um es ein wenig schwieriger zu machen, testen wir Ihre Song-Kenntnis mit Emojis. Na? Wer kennt alle Lieder?