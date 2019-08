Veranstaltungswochenende in Kommern

Mechernich-Kommern. Das LVR-Freilichtmuseum in Kommern lädt zur "ZeitBlende 1969" ein. Unter anderem werden 200 Oldtimer, die 1969 im Straßenbild zu sehen waren, erwartet.

Jimi Hendrix, Neil Armstrong, Easy Rider und jede Menge Oldtimer: Zum elften Mal lädt das LVR-Freilichtmuseum Kommern zur ZeitBlende ein. Der Blick geht 50 Jahre zurück, ins Jahr 1969. Und zwar am Samstag und Sonntag, 17. und 18. August.

Der erste Mann betritt den Mond, Easy Rider läuft in den Kinos, die erste ZDF-Hitparade ist live im Fernsehen zu sehen, die Beatles spielen ihr letztes Konzert, und auf einem Feld bei Bethel lauschen 400.000 Besucher den 32 Bands des legendären Woodstock Festivals. 200 Oldtimer, die 1969 im Straßenbild zu sehen waren, werden im Freilichtmuseum in Kommern erwartet. Nachmittags werden die alten Schätze im Korso durch das Museumsgelände fahren. Wieder gibt es auch den historischen Campingplatz, der von Jahr zu Jahr vielfältiger wird.

Für Erinnerungen an Lifestyle, Lebensverhältnisse und Ereignisse sorgt zudem wieder ein umfangreiches Programm mit Mitmachaktionen für kleine und große Gäste. Mit Zeitzeugen-Objektausstellung und auf einem Geschichtsweg wird an den Alltag und die Ereignisse im Jahr 1969 erinnert.

1969 ging es auch musikalisch zur Sache, 50 Jahre Woodstock. Daher: Marion La Marché und ihre Buried Alive Blues Band widmen der Rock-Legende Janis Joplin eine Hommage. The Vibe, eine Jimi- Hendrix-Coverband aus Berlin, lässt ebenso Woodstock-Flair aufkommen. Ein weiteres musikalisches Highlight ist die deutsche Band Epitaph, die in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen feiert und eines ihrer Jubiläumskonzerte im Museum spielen wird. Auch das gastronomische Angebot entspricht dem Zeitgeschmack. Serviert wird, was damals auf den Speisekarten stand, etwa Muckefuck oder Falscher Hase.

ZeitBlende 1969: Samstag, 17. August, 12 bis 21 Uhr. Sonntag, 18. August, 11 bis 19 Uhr. Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren ist der Eintritt frei. Ebenso für alle Gäste, die in zum Jahr 1969 passender Kleidung (kein Karnevalskostüm) erscheinen. Der reguläre Eintrittspreis beträgt 7,50 Euro pro Person.