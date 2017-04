82-Jähriger lag im Gebüsch

Neunkirchen-Seelscheid. Angehörige haben am Sonntag gegen 19.20 Uhr einen 82-Jährigen aus Hochhausen als vermisst gemeldet. Heute tauchte er gegen Mittag wieder auf.

Von Laszlo Scheuch, 24.04.2017

Wie die Polizei mitteilte, wurde der Mann am Sonntag zuletzt um 14.30 Uhr gesehen. Die Polizei leitete Suchmaßnahmen unter Einbindung von Kräften aus Siegburg, Eitorf und Troisdorf ein. Nahe der Wahnbachtalsperre kam auch eine „Hummel“ der Fliegerstaffel zum Einsatz, die die Suche aus der Luft unterstützte.

Da der Mann bis zum Einbruch der Dunkelheit nicht gefunden wurde und auch Nachfragen in Krankenhäusern negativ verliefen, wurde die Suche in der Nacht zunächst eingestellt und erst am Montagmorgen wieder aufgenommen.

Um kurz vor 11 Uhr konnte der Mann schließlich in einem Gebüsch liegend in der Nähe von Hochhausen gefunden werden. Ihm ging es den Umständen entsprechend gut. Die Polizisten brachten ihn zur Wohnanschrift, wo er an Rettungskräfte übergeben wurde.