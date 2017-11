Stärke von mindestens 2,4

Am Mittwochabend hat sich in der Nähe von Köln ein Erdbeben ereignet.

Köln. Am frühen Mittwochabend hat sich in Köln und Umgebung ein Erdbeben ereignet. Über die genaue Stärke herrscht aktuell noch Uneinigkeit.

Von Katharina Weber, 08.11.2017

Am Mittwochabend hat gegen 17.40 Uhr in der Nähe von Köln die Erde gebebt. Das berichtet die WAZ in Berufung auf den Erdbebendienst Südwest. Laut diesem ereignete sich das Beben bei Brühl und hatte eine Stärke von 2,4.

Das belgische Erdbebenzentrum gab sogar eine Stärke von 2,9 an und verortete das Epizentrum südöstlich von Erftstadt. Das Hypozentrum habe sich 10 Kilometer unter der Erdoberfläche befunden.

Auf der Website Erdbebennews.de berichteten Zeugen, wie sie das Beben erlebt haben. "Leichtes Beben der Möbel, wir saßen und haben es erst realisiert, als es schon vorbei war", schrieb ein Anwohner aus Köln. "Deutlich spürbar. Gegenstände auf der Fensterbank haben hin und her geschwenkt", meinte ein zweiter Zeuge aus Köln. Den Berichten zufolge war das Beben nach wenigen Sekunden wieder vorbei. Es sei im Norden bis nach Leverkusen zu spüren gewesen; im Kölner Süden sei es mit einem lauten Knall einhergegangen.

Auf der Facebook-Seite "Erdbeben in Deutschland" wurden Zeugenberichte manuell ausgewertet und in eine Karte umgewandelt. Diese lässt das Epizentrum weiter nördlich vermuten, nämlich im Kölner Stadtteil Rodenkirchen:

Mit Schäden sei wegen der geringen Magnitude nicht zu rechnen, schätzt die Erdebennews.de. Französische Dienste sollen die Stärke mit 3,1 beziehungsweise 3,3 bewertet haben haben. Die Seite vermerkte außerdem, dass es sich hierbei in NRW um das bisher stärkste Erdbeben dieses Jahres handelt. Aufgrund der Zeugenberichte schätzte die Website Stärken über drei als realistischer ein.