Polizeieinsatz in Euskirchen - Das dortige Kreishaus ist wegen einer Bombendrohung gesperrt.

Euskirchen. Wegen einer Bombendrohung hat die Polizei das Kreishaus Euskirchen kurzzeitig geräumt. Mittlerweile hat die Polizei Entwarnung gegeben.

Von general-anzeiger-bonn.de, 21.12.2017

Nach einer Bombendrohung hat die Polizei das Kreishaus in Euskirchen am Donnerstag teilweise geräumt. Ein Anrufer habe mit einer Bombe auf dem Parkplatz neben dem Gebäude gedroht, sagte ein Polizeisprecher. Die Gebäudeteile in unmittelbarer Nähe seien geräumt worden. Der Parkplatz wurde mit einem Spürhund abgesucht.

Die Polizei forderte die Bevölkerung auf, das teils geräumte Kreishaus nicht aufzusuchen. Mittlerweile hat die Polizei die Entwarnung gegeben, wie der Pressesprecher des Kreis Euskirchen Sven Gnädig auf GA-Anfrage mitteilte. Nach dem Krankenhaus sei das Kreishaus das zweitgrößte Gebäude in der Stadt. (ga/dpa)