Flugbetrieb wieder aufgenommen

Köln/Bonn. Bei Tiefbauarbeiten auf einem Rollweg auf dem Flughafen Köln/Bonn ist am Freitag eine Fliegerbombe aus dem 2. Weltkrieg gefunden worden. Die Entschärfung wurde gegen 15.35 Uhr erfolgreich beendet.

Von Bianca Breuer, 08.09.2017

Wie der Flughafen Köln/Bonn am Freitag gegen 13 Uhr mitteilte, musste der Flugbetrieb während der Entschärfung gegen 15 Uhr für etwa 30 unterbrochen werden. Das führte zu Verspätungen bei 15 Flügen.

Der betroffene Rollweg liegt nach Angaben des Flughafens an der Grenze zum militärischen Teil des Flughafens. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst habe den Evakuierungsradius auf 500 Meter festgelegt. Betroffen seien Anlagen auf dem militärischen Teil des Flughafens sowie ein Hangar auf dem zivilen Teil.

Flugzeuge der Bundeswehr-Flugbereitschaft, die im Gefahrenbereich stehen, werden auf dem zivilen Teil des Flughafens abgestellt. Der Betrieb in den Terminals sei nicht beeinträchtigt gewesen. Die Passagiere seien sehr gelassen geblieben, es habe kaum Nachfragen zu der Situation gegeben.

Foto: Bianca Breuer Die Anzeigentafel am Flughafen Köln/Bonn zeigt die Verspätungen an.

Um 15 Uhr sprangen dann auch die Anzeigentafeln in den Terminals um und zeigten die Verspätungen an. Durchsagen informieren die Fluggäste, dass es vorübergehend keine Starts und Landungen am Flughafen geben wird. Der Flugbetrieb wurde gegen 15.35 Uhr wieder aufgenommen. Nach Angaben des Flughafens soll der Normalbetrieb in Kürze wieder erreicht sein.