In der Nacht von Montag auf Dienstag kommt es zu einem Engpass auf der A3.

Lohmar/Köln. In der Nacht von Montag auf Dienstag kommt es zu einem Engpass auf der A3. Dieser ist für die Sanierungsarbeiten der Aggerbrücke notwendig.

Von general-anzeiger-bonn.de, 08.08.2018

Auf der A3 kommt es in der Nacht von Montag auf Dienstag zu einem Engpass. In der Zeit von 21 Uhr bis 5 Uhr steht in Fahrtrichtung Köln/Oberhausen ab der Anschlussstelle Lohmar-Nord nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Der Engpass ist für die Sanierungsarbeiten der Aggerbrücke notwendig.