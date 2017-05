Bombenfund in Köln

Bei der Entschärfung von Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg können Schäden am Haus entstehen. Die Versicherung ist dann nicht verpflichtet, zu zahlen.

Köln . Das Ordnungsamt hat mit den Evakuierungen der Wohn- und Geschäftshäuser sowie der Gewerbebetriebe in Köln-Zollstock begonnen. In einem Radius von rund 300 Metern rund um die Neuenahrer Straße müssen die Bewohner und Anlieger das Gelände verlassen.

08.05.2017

Bei Erdarbeiten wurde am heutigen Montagmittag, 8. Mai 2017, vor dem Grundstück Neuenahrer Straße 5 in Köln-Zollstock ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Es handelt sich um eine Fünf-Zentner-Bombe englischer Bauart. Sie verfügt über einen intakten Heckaufschlagszünder und soll nach Angaben des Kampfmittelbeseitigungsdienstes der Bezirksregierung Düsseldorf noch am heutigen Tag entschärft werden. Der Ordnungsdienst der Stadt Köln ist vor Ort und sichert die Fundstelle.

Das Evakuierungsgebiet reicht östlich der Neuenahrer Straße bis an die Brühler Straße heran, im Süden bis an den Raderthalgürtel und westlich bis zum Leichweg. Der nördlich der Neuenahrer Straße gelegene Vorgebirgspark muss komplett geräumt werden. Das Kombibad Zollstock liegt außerhalb des Evakuierungskreises.

Betroffen sind rund 3000 Anwohner. Wenn mit der Entschärfung der Bombe begonnen wird, muss auch ein Teil des Raderthalgürtels für den Verkehr gesperrt werden. Vorher sind lediglich die Sperrungen von Seitenstraßen und von Wegen durch den Vorgebirgspark erforderlich.

Weitere Berichterstattung folgt!